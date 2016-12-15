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МОВС вновь смягчил приговор экс-главе сухопутных войск Чиркину

Контекст
Теги: Московский окружной военный суд, Владимир Чиркин, Москва, Россия
12:11 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Московский окружной военный суд (МОВС) вновь смягчил наказание бывшему главнокомандующему Сухопутными войсками России генерал-полковнику Владимиру Чиркину до штрафа в размере 90 тысяч рублей, сообщили РАПСИ в суде.

Данное решение апелляционная коллегия МОВС приняла после того, как Верховный суд (ВС) РФ отменил предыдущие постановления, в том числе о переквалификации обвинения на мошенничество.

Изначально 14 августа 2015 решением Московского гарнизонного военного суда генерал был признан виновным во взяточничестве и приговорен к пяти годам заключения, но апелляционная инстанция МОВС 23 декабря 2015 года переквалифицировала обвинение на мошенничество и снизила наказание до денежного штрафа в размере 90 тысяч рублей. Президиум МОВС также отменил наказание в виде запрета Чиркину занимать должности на государственной и военной службе в течение трех лет. Впоследствии суд досрочно снял с Чиркина судимость.

Прокуратура не согласилась с переквалификацией обвинения по делу Чиркина, а также с досрочным снятием судимости с генерала и направила соответствующие представления в ВС. Высшая судебная инстанция 11 октября отменила решения апелляционной инстанции и президиума МОВС, а 8 ноября было отменено постановление 235 гарнизонного военного суда города Москвы о досрочном снятии судимости с осужденного.

Как утверждало обвинение, за взятку в размере 450 тысяч рублей Чиркин обещал помочь майору запаса получить однокомнатную квартиру, которая и так полагалась ему по закону. После передачи взятки потерпевший получил квартиру, но не смог поселиться там, так как она была уже занята другим бывшим военным. Мужчина попытался получить деньги обратно, а когда не получилось, обратился в прокуратуру. Передавал деньги майор через двух посредников, выяснило следствие. Чиркин не признает себя виновным и считает, что посредники обманули бывшего военного, вымогали у него деньги, прикрываясь именем генерала.

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МОВС вновь смягчил приговор экс-главе сухопутных войск Чиркину

12:11 15/12/2016 Московский окружной военный суд (МОВС) вновь смягчил наказание бывшему главнокомандующему Сухопутными войсками России генерал-полковнику Владимиру Чиркину до штрафа в размере 90 тысяч рублей, сообщили РАПСИ в суде.
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