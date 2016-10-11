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ВС отменил решения о смягчении наказания генералу Чиркину

Контекст
Теги: Коррупция, Мошенничество, Верховный суд РФ, Владимир Чиркин, Москва, Россия
11:59 11/10/2016

МОСКВА, 11 окт - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Верховный суд (ВС) РФ отменил решения о переквалификации обвинения и замене наказания с лишения свободы на денежный штраф в отношении бывшего главнокомандующего Сухопутными войсками России генерал-полковника Владимира Чиркина, изначально осужденного за взяточничество, а с учетом последующей переквалификации - за мошенничество, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Кассационная инстанция ВС, рассмотрев представление прокурора, отменила постановление Президиума Московского окружного военного суда (МОВС) от 15 июня и апелляционное определение МОВС от 23 декабря 2015 года и направила дело на новое рассмотрение в апелляцию. Ранее государственное обвинение настаивало на наказании для бывшего главкома сухопутных войск в виде пяти лет лишения свободы по обвинению в коррупции.

Согласно доводам кассационного представления, МОВС принял произвольное решение о переквалификации, противоречащее обобщающей практике ВС. На заседании представитель Главной военной прокуратуры заявил, что со стороны МОВС имела место судебная ошибка, приведшая к неправильному разрешению дела и назначению чрезмерно мягкого наказания. Внимание ВС также было обращено на то, что на заседании суда апелляционной инстанции гособвинитель был лишен права на реплику, и соответственно не мог опровергнуть некоторые заявления стороны защиты.

Со стороны защиты были представлены возражения на представление прокуратуры. Кроме того, настаивающий на своей невиновности генерал просил отменить апелляционное определение МОВС и постановление Президиума МОВС, как принятые с нарушениями уголовно-процессуального закона и не соответствующие фактическим обстоятельствам дела, и направить дело на новое рассмотрение.

Чиркин лично присутствовал на заседании и пояснил, что его полномочия и статус жилого помещения, которое согласно позиции обвинения было предоставлено за вознаграждение при содействии генерала, не позволяют квалифицировать дело по статье о взяточничестве.

Изначально 14 августа 2015 решением Московского гарнизонного военного суда генерал был признан виновным во взяточничестве и приговорен к пяти годам заключения, но апелляционная инстанция переквалифицировала обвинение на мошенничество и снизила наказание до денежного штрафа. Президиум МОВС также отменил наказание в виде запрета Чиркину занимать должности на государственной и военной службе в течение трех лет. Впоследствии суд досрочно снял с Чиркина судимость.

Как утверждало обвинение, за взятку в размере 450 тысяч рублей Чиркин обещал помочь майору запаса получить однокомнатную квартиру, которая и так полагалась ему по закону. После передачи взятки потерпевший получил квартиру, но не смог поселиться там, так как она была уже занята другим бывшим военным.

Мужчина попытался получить деньги обратно, а когда не получилось, обратился в прокуратуру. Передавал деньги майор через двух посредников, выяснило следствие. Чиркин не признает себя виновным и считает, что посредники обманули бывшего военного, вымогали у него деньги, прикрываясь именем генерала.

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ВС отменил решения о смягчении наказания генералу Чиркину

11:59 11/10/2016 Верховный суд (ВС) РФ отменил решения о переквалификации обвинения и замене наказания с лишения свободы на денежный штраф в отношении бывшего главнокомандующего Сухопутными войсками России генерал-полковника Владимира Чиркина, изначально осужденного за взяточничество, а с учетом последующей переквалификации - за мошенничество, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
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