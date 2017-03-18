Суд назвал "досадной ошибкой" продление ареста "не тех" фигурантов дела Гайзера

пресс-служба Мосгорсуда

12:43 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд назвал досадной технической ошибкой ситуацию с оглашением первого листа постановления о продлении срока содержания под стражей не тех фигурантов уголовного дела в отношении бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Так, по словам собеседника агентства, в среду, 14 декабря, в ходе заседания по продлению срока заключения под стражу заместителю председателя правительства Коми Константину Ромаданову, предпринимателю Михаилу Хрузину, а также их предполагаемым подельникам Валерию Веселову и Игорю Кудинову — произошла техническая ошибка. В результате были перепутаны копии первого листа постановления о продлении вышеупомянутых фигурантов с листом постановления о продлении других пяти, а именно экс-главы республики Коми Вячеслава Гайзера, экс-председателя Госсовета республики Игоря Ковзеля, экс-заместителя главы Коми Алексея Чернова, предпринимателя Льва Либинзона и бывшего начальника управления информации администрации главы Коми Павла Марущака, в отношении которых судебное заседание к тому времени не началось и впоследствии было отложено на 15 декабря.

"Сотрудник аппарата суда просто перепутал заготовку первого листа постановления, который в любом случае был бы в нем... Произошла досадная техническая ошибка, которая не влияет на решение суда и не коим образом не подменяет его. Вопрос о том, чтобы пятерым фигурантам продлили арест без судебного рассмотрения не ставился и не мог быть поставлен", — сказал собеседник агентства. По его словам, в ходе заседания защитой также был заявлен отвод судье, однако решение по этому ходатайству будет вынесено сегодня.

В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет РФ назвал "финансистами-технологами". В августе один из фигурантов дела — гендиректор "Комижилстрой" Антон Фаерштейн — умер в московском СИЗО "Матросская тишина".

Как сообщалось ранее, в начале сентября 2016 года в рамках данного уголовного дела были арестованы генеральный директор ПАО "Т Плюс" Борис Вайнзихер и директор группы компании "Ренова" Евгений Ольховик. Местонахождение ещё одного фигуранта дела — бывшего главы "Вымпелкома" Михаила Слободина — устанавливается; судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заочного ареста.