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Янукович считает беспорядки на Украине в 2014 году госпереворотом

Сюжет: Политический кризис на Украине
Контекст
Теги: Дорогомиловский суд Москвы, Виктор Янукович, Москва, Россия
15:11 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Бывший президент Украины Виктор Янукович согласился с доводами искового заявления бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника о том, что  события на Украине в 2014 году являются государственным переворотом, передает корреспондент РАПСИ из зала Дорогомиловского суда Москвы, где слушается дело.

"...Я принял участие в заседание, потому что считаю, что события которые происходили 2014 году вышли из-под контроля, проходили с нарушением закона Украины, повлекли тяжкие последствия; пострадали граждане Украины и других стран. Не имея фактически никаких оснований для начала войны против местного мирного населения, власть начала войну, в результате которой погибло около 10 тысяч людей, среди которых жители Украины и других стран. Тысячи людей пропали без вести, сотни тысяч иммигрировали в другие страны. Некогда процветающий регион Донбасс сейчас в руинах, и продолжается литься кровь. Мое глубокое убеждение, что война, которая была развязана представителями нашей власти, это грубое нарушение прав человека, конституции, и за это надо нести ответственность... Буду свидетельствовать по всем этим фактам о государственном перевороте, который повлек тяжкие последствия для моей страны. Согласен с заявлением Олейникова", - сказал Янукович, давая показания в суде.

Рассказывая о событиях двухлетней давности, бывший президент подчеркнул, что находился в стране в то время, когда Верховной Радой было принято решение об отстранении его от должности с нарушениями Конституции. Он также рассказал о том, что в феврале 2014 года была предпринята попытка покушения на его жизнь путем расстрела президентского кортежа.

Заседание по иску проходит в открытом режиме. Однако журналисты и слушатели не могут присутствовать в заседании и вынуждены наблюдать за происходящим дистанционно, посредством видеотрансляции.

Как известно из сообщений СМИ, Олейник просит суд признать юридический факт совершения на Украине госпереворота и, как следствие, нелегитимность нынешней власти. По мнению заявителя, решение об удовлетворении исковых требований в дальнейшем может стать прецедентным и предотвратить изменения конституции в других странах, которые привели бы к войне и нарушениям конституционных свобод граждан государства.

Олейник настаивает на том, что Янукович был смещен с должности незаконным способом. Так, основанием для его смещения стало якобы "самоустранение от исполнения обязанностей". Однако, по словам заявителя, в Конституции Украины такой формулировки нет, а следовательно отстранение президента и второй пункт постановления — назначение досрочных выборов президента Украины 25 мая 2014 года, являются незаконными.

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Янукович считает беспорядки на Украине в 2014 году госпереворотом

15:11 15/12/2016 Бывший президент Украины Виктор Янукович согласился с доводами искового заявления бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника о том, что события на Украине в 2014 году являются государственным переворотом, передает корреспондент РАПСИ из зала Дорогомиловского суда Москвы, где слушается дело.
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