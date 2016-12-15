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Суд взыскал с "улично­й гонщицы" Багдасарян­ еще 6 тыс руб за не­уплату штрафов

Контекст
Теги: Транспорт, Москва, Россия
18:15 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Мировой судья судебного участка Савеловского района Москвы назначил участнице скандальных "гонок" на Gelandewagen Маре Багдасарян административные наказания в виде штрафов на общую сумму 6 тысяч рублей за неуплату предыдущих взысканий за нарушение правил дорожного движения, сообщил в четверг РАПСИ пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.

"Мировой судья судебного участка 352, исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка 353, рассмотрел 3 административных материала в отношении Багдасарян за совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в установленный срок). Судья с учетом отягчающих и смягчающих вину обстоятельств назначил по делам наказания в виде двух административных штрафов в размере 1 тысяча рублей и одного штрафа в 4 тысячи рублей", — уточнил собеседник агентства.

Таким образом, за 11 дней заседаний в мировом суде нарушительнице были назначены 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 177 тысяч рублей. Кроме того, девушка была подвергнута наказанию в виде 24 суток административного ареста, которые она уже отбыла.

По сообщению Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве, Багдасарян была задержана 6 ноября на Ленинском проспекте — сотрудники госавтоинспекции выписали ей административный штраф за припаркованный на тротуаре автомобиль. При этом в ходе проверки документов водителя по базе данных было обнаружено, что за девушкой числится около 16 неоплаченных штрафов за нарушения.

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Суд взыскал с "улично­й гонщицы" Багдасарян­ еще 6 тыс руб за не­уплату штрафов

18:15 15/12/2016 Мировой судья судебного участка Савеловского района Москвы назначил участнице скандальных "гонок" на Gelandewagen Маре Багдасарян административные наказания в виде штрафов на общую сумму 6 тысяч рублей за неуплату предыдущих взысканий за нарушение правил дорожного движения, сообщил в четверг РАПСИ пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.
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