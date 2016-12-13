Рейтинг@Mail.ru
 
13/12/2016 18:29
Премия Рунета-2013

Московские суды

Новости

Версия для печати

Суд взыскал с "уличной гонщицы" Багдасарян еще 27 тыс руб за неуплату штрафов

Контекст
Теги: Дорожные происшествия, Савеловский суд Москвы, Москва, Россия
17:27 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Мировой судья судебного участка Савеловского района Москвы назначил участнице скандальных "гонок" на Gelandewagen Маре Багдасарян административные наказания в виде штрафов на общую сумму 27 тысяч рублей за неуплату предыдущих взысканий за нарушение правил дорожного движения, сообщил во вторник РАПСИ пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.

"Мировой судья судебного участка 352, исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка 353, рассмотрел 10 административных материалов в отношении Багдасарян за совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в установленный срок). Судья с учетом отягчающих и смягчающих вину обстоятельств назначил по делам наказания в виде административных штрафов с разными суммами", — уточнил собеседник агентства. По его словам, сама Багдасарян на заседании не присутствовала.

Таким образом, за 10 дней заседаний в мировом суде нарушительнице были назначены 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 171 тысяча рублей. Кроме того, девушка была подвергнута наказанию в виде 24 суток административного ареста, которые она уже отбыла.

По сообщению Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве, Багдасарян была задержана 6 ноября на Ленинском проспекте — сотрудники госавтоинспекции выписали ей административный штраф за припаркованный на тротуаре автомобиль. При этом в ходе проверки документов водителя по базе данных было обнаружено, что за девушкой числится около 16 неоплаченных штрафов за нарушения.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Суд взыскал с "уличной гонщицы" Багдасарян еще 27 тыс руб за неуплату штрафов

17:27 13/12/2016 Мировой судья судебного участка Савеловского района Москвы назначил участнице скандальных "гонок" на Gelandewagen Маре Багдасарян административные наказания в виде штрафов на общую сумму 27 тысяч рублей за неуплату предыдущих взысканий за нарушение правил дорожного движения, сообщил во вторник РАПСИ пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Московский городской суд отметил 84-й день рождения

16:54 13/12/2016 Московский городской суд во вторник отметил 84-й год со дня своего основания, сообщается на официальном сайте суда.

Дело о хищениях в Росгранице вернется на стадию судебного разбирательства

16:05 13/12/2016 Мосгорсуд постановил вернуть уголовное дело о мошенничестве на 490 миллионов рублей, выделенных на обустройство государственной границы России, на стадию судебного разбирательства, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Апелляция взыскала с фирмы 3 млн руб из-за бренда "Илья Муромец" в рекламе

15:08 13/12/2016 Девятый арбитражный апелляционный суд по иску Студии анимационного кино «Мельница» взыскал с московской компании «Витязь» 3 миллиона рублей за незаконное использование изображения героя мультфильма «Ильи Муромца» в рекламе ресторана, говорится в постановлении суда.
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера