Суд взыскал с "уличной гонщицы" Багдасарян еще 27 тыс руб за неуплату штрафов

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17:27 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Мировой судья судебного участка Савеловского района Москвы назначил участнице скандальных "гонок" на Gelandewagen Маре Багдасарян административные наказания в виде штрафов на общую сумму 27 тысяч рублей за неуплату предыдущих взысканий за нарушение правил дорожного движения, сообщил во вторник РАПСИ пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.

"Мировой судья судебного участка 352, исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка 353, рассмотрел 10 административных материалов в отношении Багдасарян за совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в установленный срок). Судья с учетом отягчающих и смягчающих вину обстоятельств назначил по делам наказания в виде административных штрафов с разными суммами", — уточнил собеседник агентства. По его словам, сама Багдасарян на заседании не присутствовала.

Таким образом, за 10 дней заседаний в мировом суде нарушительнице были назначены 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 171 тысяча рублей. Кроме того, девушка была подвергнута наказанию в виде 24 суток административного ареста, которые она уже отбыла.

По сообщению Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве, Багдасарян была задержана 6 ноября на Ленинском проспекте — сотрудники госавтоинспекции выписали ей административный штраф за припаркованный на тротуаре автомобиль. При этом в ходе проверки документов водителя по базе данных было обнаружено, что за девушкой числится около 16 неоплаченных штрафов за нарушения.