Суд изберет меру пресечения подозреваемым в подготовке терактов в Москве

РАПСИ

14:29 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Материалы об избрании меры пресечения в отношении четырех подозреваемых в подготовке серии терактов в столице поступили в Мещанский суд Москвы, сообщила в пятницу РАПСИ пресс-секретарь суда.

"Поступили 4 материала дела, они на стадии регистрации, доставка подозреваемых в суд есть", — сказали в суде

Накануне Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщила о пресечении деятельности диверсионно-террористической группы, состоящей из граждан Республики Таджикистан и гражданина Республики Молдова, планировавших совершить серию резонансных террористический акций в Москве с применением самодельных взрывных устройств большой мощности. По данным ведомства, четверо задержанных лиц получили указания напрямую от объявленного в международный розыск властями Таджикистана эмиссара запрещенного в РФ "Исламского государства". Сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли в местах жительства задержанных в Москве и Московской области автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, готовые к применению самодельные взрывные устройства, а также значительное количество смесевого взрывчатого вещества.