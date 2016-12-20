Защита замглавы отдела ГУЭБиПК МВД обжаловала его заключение под стражу

11:10 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Пресненский суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу защиты замначальника 25 отдела управления "Б" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Александра Соболя, обвиняемого в превышении должностных полномочий, на его заключение под стражу, сообщила в пятницу РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"В Пресненский районный суд Москвы поступила апелляционная жалоба от адвоката на постановление суда от 16 декабря 2016 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 21 января 2017 года в отношении обвиняемого Соболя", - сказала собеседница агентства.

Как следует из материалов дела, Соболю инкриминируется совершение деяния, предусмотренного пунктом "в", частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".

Ранее, 10 декабря Пресненский суд заключил под стражу Сергея Абрамова, подозреваемого в совершении аналогичного преступления. Также был задержан и арестован Вадим Алферов, подозреваемый в пособничестве оперативнику ГУЭБиПК. Следствие предполагает, что Алферов выполнял роль "провокатора" при осуществлении Абрамовым и другими сотрудниками управления "Б" незаконных мероприятий по изобличению лиц, предположительно причастных к коррупции.

Указанное дело связано с отмененным приговором в отношении бывшего концертного директора группы "Земляне" Сергея Черенкова и Сергея Похилюка, ранее осужденных Пресненским судом за попытку "продать" места в Единой России.

Как следует из материалов дела, Абрамов и неустановленные оперативники ГУЭБиПК МВД при пособничестве Алферова 30 сентября 2013 года и в ходе оперативного эксперимента в ресторане на Новом Арбате спровоцировали Черенкова и Похилюка на мошенничество. Представившийся представителем компании "Киви" Алферов передал денежные средства в размере 5 миллионов рублей для получения места в Совете партии Единая Россия. После этого в отношении Черенкова и Похилюка было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Управление "Б" ГУЭБиПК МВД РФ занимается раскрытием преступлений в бюджетной сфере.