Суд по иску "дочки" "Аэрофлота" взыскал с "Трансаэро" 778 млн руб

14:29 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление ООО «Аэрофлот-Финанс» о взыскании с авиакомпании «Трансаэро» около 778 миллионов рублей долга по договору займа, сообщили РАПСИ в суде.

Ранее суд рассматривал иски «Аэрофлота» о взыскании денежных средств по договорам займа с «Трансаэро». В частности, 18 декабря 2015 года суд удовлетворил иск о взыскании около 5,3 миллиарда рублей с авиакомпании. Договор займа был заключен между компаниями 4 сентября 2015 года. В конце января арбитраж Москвы удовлетворил второй иск «Аэрофлота» к «Трансаэро», взыскав с ответчика около 2,9 миллиарда рублей долга по договору займа от 1 октября 2015 года. Решения по этим делам вступили в законную силу.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти 23 декабря 2015 года по требованию Сбербанка ввел в «Трансаэро» процедуру наблюдения сроком на полгода. По мнению Альфа-банка, заявление Сбербанка было подано в суд преждевременно, а именно: до того, как истек обязательный 15-дневный срок со дня уведомления кредиторов авиакомпании. Заявление Сбербанка суд должен был оставить без рассмотрения, считает заявитель жалобы.

Сам Альфа-банк подал свое первое заявление о банкротстве «Трансаэро» 19 октября 2015 года, в один день со Сбербанком, а потом еще одно - 20 октября 2015 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение первой инстанции о введении процедуры наблюдения в авиакомпании. Арбитражный суд Северо-Западного также подтвердил выводы первой инстанции.

Авиакомпания «Трансаэро» оказалась не в состоянии обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами, по некоторым оценкам, около 250 миллиардов рублей. Компания не осуществляет полеты с 26 октября 2015 года.

