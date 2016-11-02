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Арбитражная практика

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Экс-президент Внешпромбанка обжаловала введение процедуры банкротства

Контекст
Теги: Банкротство, Внешпромбанк, ВТБ, Арбитражный суд города Москвы, Лариса Маркус, Москва, Россия
13:47 02/11/2016

МОСКВА, 2 ноя — РАПСИ. Бывший президент Внешпромбанка Лариса Маркус подала апелляцию на определение о введении процедуры реструктуризации долгов, сообщили РАПСИ в арбитраже Москвы.

Арбитражный суд Москвы 18 октября по заявлению банка "ВТБ 24" ввел в отношении Маркус процедуру банкротства. Мосгорсуд 1 февраля подтвердил законность ареста обвиняемой в мошенничестве Маркус. Таким образом, суд отклонил жалобу ее адвоката, просившего изменить меру пресечения на залог или домашний арест. Маркус грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, Маркус с соучастниками в 2013 году создали организованную преступную группу для хищения средств банка. Они выдавали кредиты подконтрольным организациям, не намереваясь возвращать эти деньги в банк. Были похищены 932,1 миллиона рублей, но где сейчас похищенные деньги, не установлено.

Кроме того, Мосгорсуд 21 марта признал законным решение о заочном аресте совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова (брат Маркус), обвиняемого в мошенничестве. Его адвокат просил отменить решение Тверского суда Москвы, заочно выдавшего санкцию на арест.

Генеральная прокуратура РФ 22 апреля подтвердила факт задержания в Монако Беджамова. О задержании бизнесмена ранее сообщил журнал Forbes со ссылкой на двоих кредиторов обанкротившегося банка. По данным следствия, родственники вступили в сговор. Беджамову вменяется два эпизода мошенничества в крупном размере — на сумму 887 миллионов рублей и 60 тысяч евро.

Арбитражный суд Москвы 11 марта по заявлению ЦБ РФ признал банкротом Внешпромбанк. Функции конкурсного управляющего суд возложил на Агентство по страхованию вкладов.

Конкурсному управляющему Внешпромбанка предъявлены требования более 10 тысяч заявителей на общую сумму 176,6 миллиарда рублей, ранее сообщило АСВ. Балансовая стоимость активов Внешпромбанка на 11 марта составила 36,5 миллиарда рублей, обязательства банка по балансу — 251 миллиард рублей.

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Экс-президент Внешпромбанка обжаловала введение процедуры банкротства

13:47 02/11/2016 Бывший президент Внешпромбанка Лариса Маркус подала апелляцию на определение о введении процедуры реструктуризации долгов, сообщили РАПСИ в арбитраже Москвы.
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