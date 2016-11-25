Рейтинг@Mail.ru
 
25/11/2016 15:46
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Производство по делу о банкротстве Ейского морского порта прекращено

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Краснодарского края, Краснодарский край, Россия
11:41 25/11/2016

МОСКВА, 25 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Краснодарского края отказал компании "Атланта трейдинг Ко." в заявлении о введении наблюдения в отношении ОАО "Ейский морской порт", сообщили РАПСИ в суде.

Производство по делу о банкротстве прекращено. 

Ранее заявление было оставлено без движения, однако "Атланта трейдинг Ко." устранила обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения.

Кроме того, Арбитражный суд Москвы 30 марта удовлетворил иск банка "Финансовая корпорация Открытие" о взыскании с порта 8,2 миллиона долларов. Также суд удовлетворил требование банка и в счет погашения задолженности принял решение об обращении взыскания на заложенное по кредиту имущество, а именно на долю участия порта в уставном капитале ООО "Директория — морской порт" в размере 49 процентов. Суд установил начальную стоимость реализации имущества — 217,2 миллиона рублей.

В производстве суда находятся еще иски банка к "Ейскому морскому порту", в частности, об обращении взыскания на имущество. Также в октябре 2015 года суд удовлетворил иск банка об обращении взыскания на акции "Ейского морского порта" в размере 25 процентов от уставного капитала, принадлежащих ООО "Пайнер Логистик" и ООО "Апекс Инвест". Суд обязал обратить взыскание на акции в счет погашения задолженности перед банком по двум кредитам на 5,3 миллиона долларов и 14 миллионов долларов.

ОАО "Ейский морской порт" — одна из ведущих стивидорных компаний в Азово-Черноморском бассейне. Порт основан в 1848 году и расположен в юго-восточной части Таганрогского залива Азовского моря у основания Ейской косы.

 

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Производство по делу о банкротстве Ейского морского порта прекращено

11:41 25/11/2016 Арбитражный суд Краснодарского края отказал компании "Атланта трейдинг Ко." в заявлении о введении наблюдения в отношении ОАО "Ейский морской порт", сообщили РАПСИ в суде.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Допрос Януковича по делу о событиях в Киеве в 2014 году откладывается

14:39 25/11/2016 Допрос экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о событиях в центре Киева в феврале 2014 года, который должен был начаться пятницу, отложен до 28 ноября из-за возникших трудностей с доставкой в украинский суд обвиняемых.

Отказ "Мостовику" в возмещении НДС на 718 млн руб законен - кассация

14:22 25/11/2016 Арбитражный суд Московского округа оставил без изменения решение суда, который отклонил иск ООО "НПО "Мостовик" о возмещении НДС в размере 717,9 миллиона рублей, говорится в постановлении суда.

Wells Fargo готова выслушать владельцев более 2 млн счетов в арбитраже

14:31 25/11/2016 Wells Fargo & Co, одна из крупнейших в США финансовых компаний, добивается передачи в арбитраж скандального дела, связанного с двумя миллионами банковских счетов, которые были открыты без предварительного согласия клиентов, сообщает в пятницу агентство Reuters.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера