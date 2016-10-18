Заявление о банкротстве московского "АйМаниБанка" рассмотрят в январе

РАПСИ

12:38 18/10/2016

МОСКВА, 18 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы рассмотрит 19 января заявление Центробанка (ЦБ) России о признании банкротом ООО КБ "АйМаниБанк", говорится в материалах суда.

Регулятор 5 октября отозвал у банка лицензию. Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Кроме того, банк снизил размер собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.

"В условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества ООО КБ "АйМаниБанк" неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски. Досоздание резервов в необходимых объемах привело к полной утрате собственных средств (капитала). Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации деятельности", — сообщил регулятор.

Согласно данным отчетности, по величине активов "АйМаниБанк" на 1 сентября занимал 150-ое место в банковской системе РФ.