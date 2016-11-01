Арбитраж по иску банка "Траст" взыскал с офшора свыше 4,3 млрд руб

12:43 01/11/2016

МОСКВА, 1 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы взыскал с кипрской компании Oldehove Holdings Limited свыше 4,3 миллиарда рублей по иску национального банка "Траст", сообщили РАПСИ в суде.

Кроме того, суд обратил взыскание на одно из помещений бизнес-центра "Покровка 8" и на долю в уставном капитале ООО "Еврогрупп Девелопмент" в размере 100 процентов. Банк просил взыскать с ответчика задолженность по договору займа от 22 декабря 2008 года.

Это не первый иск, который банк подал в суд к различным иностранным фирмам. Девятый арбитражный апелляционный суд 27 апреля подтвердил взыскание более 2 миллиардов рублей с зарегистрированной на Кипре компании Siberiankd Timber Enterprizes Limitedа по иску банка "Траст". В конце мая суд также оставил в силе решение о взыскании по иску банка 1,996 миллиарда рублей с кипрской компании TIB Investments Limited. Кроме того, в производстве арбитражного суда Москвы находится еще несколько исков банка "Траст" к офшорным компаниям.

Деловые СМИ ранее сообщали, что часть офшорных компаний связана с бывшими собственниками "Траста".

ЦБ РФ в конце декабря 2014 года принял решение санировать "Траст", входящий в топ-30 российских банков, при помощи Агентства по страхованию вкладов, санатором выбран банк "Открытие", входящий в "Открытие Холдинг".