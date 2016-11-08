"Дыра" в капитале ПЧРБ Банка составила 27,7 млрд руб – ЦБ РФ

19:17 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя - РАПСИ. Активы Первого чешско-российского банка (ПЧРБ Банк), входившего в топ-150 российских кредитных организаций, составляют 4,1 миллиарда рублей при величине обязательств в 31,8 миллиарда рублей, говорится в материалах Центробанка РФ.

В результате анализа финансового положения ПЧРБ Банка, проведенного группой представителей Банка России и государственной корпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ), установлено низкое качество активов кредитной организации, обусловленное выдачей кредитов техническим компаниям на сумму более 19,2 миллиарда рублей, сообщил регулятор.

Временная администрация по управлению ПЧРБ Банком с первого дня осуществления своих функций столкнулась с фактами серьезного воспрепятствования своей деятельности, имеющими, по мнению Банка России, признаки сокрытия фактов вывода из банка активов.

В частности, бывшее руководство ПЧРБ Банка не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров на общую сумму 8,7 миллиарда рублей, а электронная база банка не содержала отдельных сведений о совершенных банком и его клиентами операциях. Кроме того, временной администрацией выявлены факты вывода из банка активов посредством отчуждения и сдачи в аренду имущества на общую сумму порядка 700 миллионов рублей.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ПЧРБ Банка, регулятор направил в Генеральную прокуратуру РФ, МВД и Следственный комитет России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Суд 21 сентября по заявлению ЦБ России признал ПЧРБ Банк несостоятельным.

Банк является участником системы страхования вкладов. Выплаты страхового возмещения вкладчикам этого московского банка могут составить около 17,4 миллиарда рублей, сообщило ранее АСВ.

По величине активов ПЧРБ Банк на 1 июня занимал 126-ое место в банковской системе России.

