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АСВ выплатило вкладчикам Внешпромбанка 9,7 млрд руб долга

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Теги: Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Внешпромбанк, Москва, Россия
16:20 22/11/2016

МОСКВА, 22 ноя - РАПСИ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило на выплаты кредиторам первой очереди (вкладчики) Внешпромбанка 9,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении агентства, которое является конкурсным управляющим банка.

Установлены и включены в реестр Внешпромбанка требования кредиторов на общую сумму 230,2 миллиарда рублей. Требования 10,2 тысячи кредиторов первой очереди (вкладчики) составляют 78,5 миллиарда рублей.

Ранее АСВ сообщило, что расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требования включены в реестр, будут проводиться в период с 18 июля по 31 октября 2016 года (включительно) в размере 10,86% суммы установленных требований путем перечисления причитающихся кредиторам сумм на указанные ими банковские счета.

Балансовая стоимость активов Внешпромбанка на 11 марта составила 36,5 миллиарда рублей, обязательства банка по балансу - 251 миллиард рублей. Такую информацию предоставила конкурсному управляющему временная администрация по управлению банком. В настоящее время проводится инвентаризация имущества Внешпромбанка, по результатам которой, при необходимости, в баланс банка будут внесены соответствующие уточнения, отметило АСВ.

АСВ в декабре 2015 года проинформировало о начале выплат страхового возмещения вкладчикам Внешпробанка, размер которого составит около 45 миллиардов рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 67 тысяч вкладчиков банка.

Арбитражный суд Москвы 11 марта по заявлению ЦБ РФ признал банкротом Внешпромбанк.

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АСВ выплатило вкладчикам Внешпромбанка 9,7 млрд руб долга

16:20 22/11/2016 Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило на выплаты кредиторам первой очереди (вкладчики) Внешпромбанка 9,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении агентства, которое является конкурсным управляющим банка.
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