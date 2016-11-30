Арбитражный суд признал несостоятельным черкесский банк "Развитие"

20:00 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Карачаево-Черкесской республики удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о признании несостоятельным (банкротом) ООО КБ "Развитие" (Черкесск), говорится в материалах суда.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в октябре сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам банка "Развитие", размер которого составит около 3,9 миллиарда рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 4,9 тысячи вкладчиков банка, отметило АСВ.

Центробанк 10 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Развитие". Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

По информации регулятора, ООО КБ "Развитие" проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. При этом достаточность собственных средств (капитала) кредитной организации снизилась до критических значений. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности, отметил ЦБ РФ.

Согласно данным отчетности, по величине активов банк "Развитие" на 1 сентября занимал 238-ое место в банковской системе РФ.