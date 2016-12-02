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Процедура банкротства в Международном торгпромбанке продлена на 4 месяца

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Теги: Банкротство, Банковское право, Арбитражный суд Тверской области, Тверская область, Россия
11:18 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Тверской области продлил на четыре месяца конкурсное производство в отношении Международного торгово-промышленного банка, говорится в материалах суда.

Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 3 апреля 2017 года.

Ранее арбитраж Тверской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего Международного торгово-промышленного банка об аресте имущества четырех бывших руководителей банка на сумму 81,05 миллиона рублей. Обеспечительные меры приняты в рамках заявления Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о взыскании убытков с Ирины Сакадынской, Светланы Виноградовой, Александра Зенина и Дмитрия Орлова.

Необходимость принятия заявленных конкурсным управляющим обеспечительных мер была мотивирована значительным размером имущественных требований и возможностью совершения ответчиками действий по отчуждению принадлежащего им имущества до принятия и вступления в законную силу судебного акта.

Областной арбитражный суд по заявлению ЦБ РФ 5 июля 2011 года признал банк несостоятельным (банкротом). Арбитраж Тверской области ранее продлил на шесть месяцев конкурсное производство в отношении банка.

Банк полностью погасил задолженность перед кредиторами первой и второй очередей, общий долг перед кредиторами третьей очереди составляет 36,7 миллиона рублей, сообщило АСВ.

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Процедура банкротства в Международном торгпромбанке продлена на 4 месяца

11:18 02/12/2016 Арбитражный суд Тверской области продлил на четыре месяца конкурсное производство в отношении Международного торгово-промышленного банка, говорится в материалах суда.
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