ФПА направила судам требование о выплате вознаграждения адвокатам

Федеральная палата адвокатов

11:33 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен — РАПСИ. Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ проинформировала Верховный Суд (ВС) РФ о ситуации с невыплатой вознаграждения адвокатам Адвокатской палаты (АП) Свердловской области, участвовавшим в делах по назначению в апелляционной инстанции областного суда, сообщили РАПСИ в ФПА.

По данным палаты, адвокаты АП Свердловской области, участвующие в уголовном судопроизводстве в качестве защитников в порядке статей 50, 51 УПК РФ по назначению судей апелляционной инстанции Свердловского областного суда, столкнулись со сложностью получения вознаграждения.

Президент ФПА Юрий Пилипенко считает сложившуюся ситуацию недопустимой, обратившись к председателю ВС РФ Вячеславу Лебедеву.

"Судебный департамент при Верховном Суде РФ выявил 62 случая несвоевременного направления в отдел финансов и бухгалтерского учета Управления Судебного департамента в Свердловской области районными (городскими) судами постановлений апелляционной инстанции Свердловского областного суда об оплате труда адвокатов", — говорится в сообщении организации.

Председателям районных и городских судов Свердловской области предложено в кратчайшие сроки направить постановления о выплате вознаграждения адвокатам за участие в делах по назначению в апелляционной инстанции областного суда, в целях осуществления выплат в полном объеме, отмечает ФПА.