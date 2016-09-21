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Россельхознадзор наказал фирму на 600 тыс руб за запущенные сельхоз земели

Контекст
Теги: Россельхознадзор, Владивосток, Россия
17:05 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен — РАПСИ. Россельхознадзор вынес постановление о наложении штрафа в размере 600 тысяч рублей на ООО «Элара» за неиспользование земель сельскохозяйственного назначения во Владимирской области, говорится в сообщении ведомства.

По данным службы, специалисты управления Россельхознадзора по Владимирской области совместно с региональной прокуратурой провели проверку в отношении ООО «Элара», являющегося собственником 26 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 838 га.

«Установлено, что земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного производства, заросли по всей площади сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Помимо этого, выявлен факт неиспользования одного из участков общей площадью 176 га для сельскохозяйственного производства длительное время (более трех лет): на участке не проводились работы по возделыванию сельскохозяйственных культур, вспашке и обработке почвы, не производился выпас скота, не производилось сенокошение, залесенность участка составила более 70%», — отмечается в сообщении.

Таким образом, резюмирует Россельхознадзор, выявлены признаки неиспользования земельного участка для ведения сельскохозяйственного производства.

«По результатам проверки прокурором Камешковского района в отношении юридического лица были вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, материалы которых направлены в областное управление Россельхознадзора. Вынесены постановления о признании ООО «Элара» виновным в совершении административных правонарушений с назначением наказания в виде административных штрафов в сумме», — сообщает  Россельхознадзор. 

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Россельхознадзор наказал фирму на 600 тыс руб за запущенные сельхоз земели

17:05 21/09/2016 Россельхознадзор вынес постановление о наложении штрафа в размере 600 тысяч рублей на ООО «Элара» за неиспользование земель сельскохозяйственного назначения во Владимирской области, говорится в сообщении ведомства.
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