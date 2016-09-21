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Помощник прокурора из Чечни уволен после "свадебной стрельбы"

Контекст
Теги: Генеральная прокуратура РФ, Москва, Россия
17:31 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен — РАПСИ, Евгения Соколова. Помощник прокурора Шалинского района Чечни Магомед Гучигов уволен после "свадебной стрельбы" в Москве, сообщается во вторник на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

"За нарушение Присяги прокурора и совершение проступков, порочащих честь прокурорского работника, Гучигов приказом прокурора Чеченской Республики от 21 сентября 2016 года уволен со службы", — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, на стадии проверки сообщения о преступлении, в нарушение Присяги прокурора и Кодекса этики прокурорского работника, Гучигов скрыл факт прохождения службы в органах прокуратуры. Изложенное повлекло возбуждение уголовного дела и применение в отношении подозреваемого мер процессуального принуждения неуполномоченным лицом.

Ранее представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Александр Никитин сообщал, что сотрудниками ведомства принято к производству уголовное дело, возбужденное органами полиции, по факту хулиганских действий с применением оружия (пункт "а" части 1 статьи 213 Уголовного кодекса РФ), в связи с определившимся статусом государственного служащего одного из подозреваемых в совершении названного преступления.

По версии следствия, в дневное время 11 сентября, осуществляя движение свадебным кортежем по Каширскому шоссе в городе Москве, водителями двух автомобилей из колонны были произведены многочисленные выстрелы в воздух через водительские окна.

"В тот же день по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны водители автомобилей "Порше Панамера" и "Бентли Континентал", следовавших в указанной колонне. Один из задержанных оказался сотрудником районной прокуратуры одного из регионов", — рассказал собеседник агентства.

Нагатинский суд Москвы 16 сентября освободил из-под стражи  Гучигова, отказав следствию в удовлетворении ходатайства об аресте задержанного.

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Помощник прокурора из Чечни уволен после "свадебной стрельбы"

17:31 21/09/2016 Помощник прокурора Шалинского района Чечни Магомед Гучигов уволен после "свадебной стрельбы" в Москве, сообщается во вторник на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.
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