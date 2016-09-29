Задержан начальник подмосковного управления Ространснадзора Суржик

flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru

11:47 29/09/2016

МОСКВА, 29 сен - РАПСИ, Людмила Кленько. Следователи задержали руководителя управления Ространснадзора по Московской области Игоря Суржика в рамках дела о коррупции, сообщили РАПСИ в Главном следственном управлении (ГСУ) Следственного комитета (СК) по городу Москве.

"По подозрению в совершении преступления следователи задержали начальника Управления государственного автодорожного надзора по Московской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Игоря Суржика и инспектора столичного территориального подразделения Артема Высоцкого. В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что после обысков в Ространснадзоре возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьей 290 (дача взятки) и частью 5 статьей 291 (получение взятки) УК РФ.

Пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ сообщала, что обыски по делу о взятке на 1,15 миллиона рублей идут сразу по 27 адресам, в том числе в Центральном управлении государственного автодорожного надзора в Москве (подразделение Ространснадзора).

По версии следствия, должностные лица из числа сотрудников территориального подразделения Центрального управления государственного автодорожного надзора (УГАДН) получили взятку за общее покровительство коммерческим организациям, осуществляющим перевозки на территории города Москвы и субъектов Российской Федерации. За денежные средства сотрудники УГАДН сообщали представителям организаций о планирующихся проверках, а также не привлекали указанных лиц к административной ответственности за допущенные нарушения.