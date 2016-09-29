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Служащие Ространснадзора наказаны за нарушение антикоррупционного закона

Контекст
Теги: Коррупция, Ространснадзор, Генеральная прокуратура РФ, Московская область, Россия
14:25 29/09/2016

МОСКВА, 29 сен - РАПСИ, Евгения Соколова. Девять служащих территориального подразделения Ространснадзора, в том числе четыре руководителя, виновных в нарушении закона о противодействии коррупции, привлечены к дисциплинарной ответственности по представлению Генеральной прокуратуры (ГП) РФ, сообщается в четверг на официальном сайте ведомства.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в Управлении государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Центральному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. В ходе нее выявлены факты представления должностными лицами названного управления неполных и недостоверных сведений о доходах, что противоречит требованиям Федерального закона "О противодействии коррупции". В связи с выявленными нарушениями ГР РФ внесла представление начальнику названного управления, потребовав устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции. По результатам его рассмотрения руководство ведомства приняло меры к устранению допущенных нарушений", - говорится в сообщении.

В частности, некоторые сотрудники ведомства не сообщили данные о наличии у них или их супругов жилых домов, квартир, земельных участков, нежилых помещений. Скрывались факты получения денежных выплат.

Как уточняется на сайте, вопреки положениям федеральных законов "О противодействии коррупции" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" указанное ведомство при проведении закупок не использовало конкурентные способы определения поставщиков. С этой целью контракты дробились, чтобы цена каждого из них не превышала 100 тысяч рублей. После этого договоры заключались с единственным поставщиком, что ограничивало конкуренцию и порождало коррупционные риски.

"Игнорировались также заявления госслужащих о невозможности выполнить требования Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" и другие уведомления. Вместе с тем перечень таких оснований установлен Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821" - сообщает ведомство.

Ранее пресс-служба Следственного комитета РФ сообщала, что обыски по делу о взятке на 1,15 миллиона рублей идут сразу по 27 адресам, в том числе в Центральном управлении государственного автодорожного надзора в Москве (подразделение Ространснадзора). Кроме того, СМИ сообщили о задержании начальника московского управления Ространснадзора Игоря Суржика и начальника Южного управления Игоря Высоцкого.

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Служащие Ространснадзора наказаны за нарушение антикоррупционного закона

14:25 29/09/2016 Девять служащих территориального подразделения Ространснадзора, в том числе четыре руководителя, виновных в нарушении закона о противодействии коррупции, привлечены к дисциплинарной ответственности по представлению Генеральной прокуратуры РФ, сообщается в четверг на официальном сайте ГП РФ.
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