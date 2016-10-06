СК РФ предъявил обвинение в организации ОПГ экс-главе Коми Торлопову

flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru

16:46 06/10/2016

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РАПСИ, Михаил Телехов. Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СК) РФ предъявило обвинение бывшему главе Республики Коми и экс-сенатору Совета Федерации РФ Владимиру Торлопову в рамках расследования уголовного дела в отношении членов преступного сообщества, в состав которого входили высшие должностные лица субъекта, сообщили в четверг РАПСИ в СК РФ.

По данным ведомства, к уголовной ответственности в настоящее время привлечены 16 человек.

"Торлопов обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом совместно с другими соучастниками, а также в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе организованной преступной группы с использованием своего служебного положения", - сообщили в СК.

По данным следствия, в результате преступных действий Торлопова государству в лице Республики Коми был причинён ущерб в размере не менее 2,5 миллиардов рублей.

Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании Торлопову меры пресечения в виде домашнего ареста.