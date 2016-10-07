"Вымпелком" оштрафован УФАС на 150 тыс руб за SMS-спам

17:52 06/10/2016

МОСКВА, 6 окт — РАПСИ. Московским областным УФАС вынесено постановление о привлечении ПАО "Вымпелком" к административной ответственности в виде штрафа в 150 тысяч рублей за распространение смс-рекламы, говорится в сообщении антимонопольного органа.

"Основанием для возбуждения дела стал факт распространения ПАО "Вымпелком" на территории Московской области СМС-рекламы без предварительного согласия абонента на ее получение, что является нарушением части 1 статьи 18 Федерального закона "О рекламе"", - отмечается в сообщении.

В сентябре столичное УФАС оштрафовало "Вымпелком" на 450 тысяч рублей за аналогичное нарушение.