Следствие просит суд санкционировать домашний арест националиста Демушкина

11:54 21/10/2016

МОСКВА, 21 окт - РАПСИ, Людмила Кленько. Следствие просит Пресненский суд Москвы санкционировать домашний арест националиста Дмитрия Демушкина, который обвиняется в возбуждении ненависти и вражды, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

Ранее Демушкин сообщил РАПСИ о своем задержании и возможном аресте. Он также уточнил, что причиной этого может являться нарушение подписки о невыезде.

"Я подал заявку на марш ("Русский Марш" прим. РАПСИ), меня задержали сейчас, повезут на арест в Пресненский суд", - сказал собеседник агентства.

Уголовное дело в отношении Демушкина, в рамках которого он обвиняется в возбуждении ненависти, вражды, а также унижении человеческого достоинства к группе лиц "по национальному признаку нерусские", решением Нагатинского суда Москвы было возвращено в прокуратуру.

По словам националиста, он выложил на своей странице в соцсети фотоотчет с "Русского марша", который проходил в 2014 году в Москве.

Изначально Демушкину было предъявлено обвинение по восьми эпизодам разжигания национальной розни за различные фотографии на его странице в соцсети "ВКонтакте". Однако прокуратура утвердила обвинительное заключение только по одному эпизоду — фотографии с "Русского марша", не найдя экстремизма в других картинках, в том числе с цитатами императора Александра III.