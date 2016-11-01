Няня, убившая ребенка, находится в медицинском сне после приема препаратов

ntv.ru

11:26 01/11/2016

МОСКВА, 1 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Няня Гюльчерхра Бобокулова, обвиняемая в жестоком убийстве четырехлетней девочки, не сможет принять участие в очередном судебном заседании по делу, так как находится в медицинском сне после приема назначенных препаратов, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда.

"По сообщению начальника больницы ФКУ СИЗО-2, Бобокулова не может быть транспортирована в суд в связи с нахождением в медицинском сне после приема назначенных препаратов", — сказала собеседница агентства.

Как следует из материалов дела, утром 29 февраля в полицию поступило сообщение о взрыве в одном из жилых домов по улице Народного ополчения Москвы. После тушения пожара в квартире было обнаружено тело 4-летней девочки с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, няня девочки, Гюльчехра Бобокулова, дождавшись, пока родители со старшим ребенком покинут квартиру, совершила убийство подопечной, подожгла квартиру, покинула место происшествия, а потом сообщила о взрыве.

"В рамках уголовного дела проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, из выводов которой следует, что Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством", — сообщает пресс-служба ГСУ СК.