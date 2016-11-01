Прокурор не утвердил обвинительное заключение по делу Навального о клевете

Людмила Кленько, РАПСИ

18:46 01/11/2016

МОСКВА, 1 ноя — РАПСИ, Диана Гуцул. Прокуратура направила на доследование уголовное дело о клевете в отношении оппозиционера Алексея Навального, сообщил во вторник РАПСИ адвокат обвиняемого Вадим Кобзев.

"Прокурор не утвердил обвинительное заключение, дело направлено на доследование", — сказал собеседник агентства.

Потерпевшим по делу признан бывший следователь МВД Павел Карпов, по заявлению которого и было возбуждено дело в отношении Навального.

"Поводом для обращения в полицию стали ролики, в которых меня обвиняют в ряде тяжких и особо тяжких преступлений — хищении денег, похищении людей, убийстве Магнитского. Серия роликов была сделана финансистом Уильямом Браудером, а Навальный регулярно распространяет ссылки на них", — пояснил ранее РАПСИ Карпов. Он уточнил, что срок давности по данной статье составляет два года, поэтому в своем заявлении он обратил внимание полиции только на последние случаи их размещения. "После моего заявления Навальный разместил ещё один ролик, добавив тем самым себе эпизод", — сказал Карпов РАПСИ.

Он напомнил, что информация, изложенная в данных роликах, была признана не соответствующей действительности и порочащей честь и достоинство решением Мещанского суда Москвы.