Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
01/11/2016 19:51
Премия Рунета-2013

Происшествия/ Дела

Новости

Версия для печати

Прокурор не утвердил обвинительное заключение по делу Навального о клевете

Контекст
Теги: Прокуратура и следствие, Алексей Навальный, Москва, Россия
18:46 01/11/2016

МОСКВА, 1 ноя — РАПСИ, Диана Гуцул. Прокуратура направила на доследование уголовное дело о клевете в отношении оппозиционера Алексея Навального, сообщил во вторник РАПСИ адвокат обвиняемого Вадим Кобзев.

"Прокурор не утвердил обвинительное заключение, дело направлено на доследование", — сказал собеседник агентства.

Потерпевшим по делу признан бывший следователь МВД Павел Карпов, по заявлению которого и было возбуждено дело в отношении Навального.

"Поводом для обращения в полицию стали ролики, в которых меня обвиняют в ряде тяжких и особо тяжких преступлений — хищении денег, похищении людей, убийстве Магнитского. Серия роликов была сделана финансистом Уильямом Браудером, а Навальный регулярно распространяет ссылки на них", — пояснил ранее РАПСИ Карпов. Он уточнил, что срок давности по данной статье составляет два года, поэтому в своем заявлении он обратил внимание полиции только на последние случаи их размещения. "После моего заявления Навальный разместил ещё один ролик, добавив тем самым себе эпизод", — сказал Карпов РАПСИ.

Он напомнил, что информация, изложенная в данных роликах, была признана не соответствующей действительности и порочащей честь и достоинство решением Мещанского суда Москвы.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Прокурор не утвердил обвинительное заключение по делу Навального о клевете

18:46 01/11/2016 Прокуратура направила на доследование уголовное дело о клевете в отношении оппозиционера Алексея Навального, сообщил во вторник РАПСИ адвокат обвиняемого Вадим Кобзев.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Прокурор не утвердил обвинительное заключение по делу Навального о клевете

18:46 01/11/2016 Прокуратура направила на доследование уголовное дело о клевете в отношении оппозиционера Алексея Навального, сообщил во вторник РАПСИ адвокат обвиняемого Вадим Кобзев.

Экс-чиновник Коми за растрату и взяточничество пойдет под суд

16:43 01/11/2016 Следственным управлением (СУ) СК РФ по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми Александра Сердитова и его родственника Александра Тяпкина, руководившего ОАО "Сыктывкарский ликеро-водочный заво".

Начал работу Комитет по защите имущественных прав ФИФА — ФАС

16:20 01/11/2016 Первое заседание Комитета по защите имущественных прав ФИФА при рабочей группе (оперативном штабе) при Координационном совете Программы подготовки к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу состоялось в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), говорится в сообщении ведомства.

Мультимедиа

Видео: Тотальная слежка: как наблюдают за сетью и прослушивают телефоны
Инфографика: ДТП с участием детей в России
Инфографика: Падение вертолета Ка-52 на юго-востоке Москвы
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера