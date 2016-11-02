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Обвиняемый в мошенничестве глава банка "Интеркоммерц" объявлен в розыск

Контекст
Теги: Мошенничество, Следственный комитет РФ, Москва, Россия
11:05 02/11/2016

МОСКВА, 2 ноя — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и объявило в розыск председателя правления ООО коммерческий банк "Интеркоммерц" Александра Бугаевского, сообщает в среду ведомство.

По версии следствия, в период с 21 по 25 января 2016 года Бугаевский произвел списание на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей данному банку, в сумме более 45 миллионов евро, что составляет порядка 3,9 миллиарда рублей. Впоследствии у банка "Интеркоммерц" была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности в связи с выявленными нарушениями законодательства. В апреле решением Арбитражного суда города Москвы данный банк был признан банкротом.

СК также сообщает, что на имущество обвиняемого, оцениваемое в совокупности на сумму свыше 100 миллионов рублей, был наложен арест. Обеспечительные меры были установлены в отношении квартиры в Москве, загородного дома, земельных участков в Московской области и денежных средств, предположительно полученных преступным путем.

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Обвиняемый в мошенничестве глава банка "Интеркоммерц" объявлен в розыск

11:05 02/11/2016 Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и объявило в розыск председателя правления ООО коммерческий банк "Интеркоммерц" Александра Бугаевского.
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