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Деятельность Ярославского НПЗ приостановлена на 30 суток — Ростехнадзор

Контекст
Теги: Ростехнадзор, Ярославская область, Россия
12:53 10/11/2016

МОСКВА, 10 ноя — РАПСИ. Тутаевский городской суд приостановил на 30 суток деятельность ОАО "Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева" (входит в холдинг "Менделеев Групп"), говорится в сообщении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Такое решение было принято в связи с многочисленными нарушениями, выявленными Ростехнадзором ходе проверки, которая прошла с 26 сентября по 3 ноября 2016 года.

Суд, по информации ведомства, посчитал, что "выявленные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью людей, и являются грубыми". Факт совершения заводом и его виновность в совершении административного правонарушения подтверждены совокупностью доказательств, допустимость и достоверность которых сомнений не вызывает, отмечается в сообщении. Завод признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 9.1 КоАП РФ.

Внеплановая проверка Ярославского НПЗ проводилась во исполнение поручения заместителя председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича о проведении внеплановых проверок нефтеперерабатывающих предприятий, которые не обеспечивают выработку товарных нефтепродуктов, но осуществляют экспортные поставки темных нефтепродуктов.

Арбитражный суд Ярославской области в октябре признал банкротом Ярославский НПЗ. В отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Временным управляющим завода Русланом Старыстоянцем установлено наличие признаков преднамеренного банкротства, признаки фиктивного банкротства ОАО отсутствуют. Согласно результатам проведенного анализа финансового состояния завода, управляющим сделан вывод о достаточности средств для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, а также о невозможности восстановить платежеспособность должника, отмечается в решении.

Арбитраж 11 апреля ввел процедуру наблюдения в отношении НПЗ. Заявление о банкротстве было направлено в суд самим заводом.

Ярославский НПЗ 3 декабря 2015 года сообщил, что в настоящее время отсутствуют намерения завода по самостоятельному обращению в арбитражный суд с заявлением о несостоятельности (банкротстве) предприятия. "В настоящее время предпринимаются все необходимые меры по финансовому оздоровлению предприятия и скорейшему возобновлению производства", — говорится в сообщении.

Завод был основан в 1879 году. На сайте предприятия говорится, что в 1881 году на заводе работала группа сотрудников во главе с великим русским ученым-энциклопедистом Дмитрием Менделеевым.

Помимо Ярославского НПЗ в "Менделеев Групп" входят: геологоразведочная компания ГЕОКОМ, база по приему, хранению и перевалке битума под Санкт-Петербургом, высокотехнологичный производственный комплекс в центральной части России.

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Деятельность Ярославского НПЗ приостановлена на 30 суток — Ростехнадзор

12:53 10/11/2016 Тутаевский городской суд приостановил на 30 суток деятельность ОАО "Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева" (входит в холдинг "Менделеев Групп"), говорится в сообщении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
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