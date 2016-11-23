Вакцинацию против гриппа прошло более 54 млн россиян — Роспотребнадзор

14:14 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя — РАПСИ. Роспотребнадзор сообщил, что в ходе предсезонной вакцинации против гриппа за счёт всех источников финансирования в РФ привито более 54 миллионов человек (37% всего населения страны).

В настоящее время на территории России, как и во всем Европейском регионе, уровень заболеваемости респираторными инфекциями остается низким, отметило ведомство.

Превышение недельных эпидемических порогов по ОРВИ детей в возрасте 0–2 года отмечается в трех субъектах РФ, в возрасте 3–6 лет — в четырех субъектах, в возрастной группе 7–14 лет — в трех субъектах страны. Превышение порогового уровня заболеваемости взрослого населения отмечается в пяти регионах страны. В настоящее время (по результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов) заболеваемость связана с вирусами не гриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др.), отмечается в сообщении.