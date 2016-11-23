Рейтинг@Mail.ru
 
23/11/2016 16:28
Премия Рунета-2013

Происшествия/ Дела

Новости

Версия для печати

Вакцинацию против гриппа прошло более 54 млн россиян — Роспотребнадзор

Контекст
Теги: здравоохранение, Роспотребнадзор, Москва, Россия
14:14 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя — РАПСИ. Роспотребнадзор сообщил, что в ходе предсезонной вакцинации против гриппа за счёт всех источников финансирования в РФ привито более 54 миллионов человек (37% всего населения страны).

В настоящее время на территории России, как и во всем Европейском регионе, уровень заболеваемости респираторными инфекциями остается низким, отметило ведомство.

Превышение недельных эпидемических порогов по ОРВИ детей в возрасте 0–2 года отмечается в трех субъектах РФ, в возрасте 3–6 лет — в четырех субъектах, в возрастной группе 7–14 лет — в трех субъектах страны. Превышение порогового уровня заболеваемости взрослого населения отмечается в пяти регионах страны. В настоящее время (по результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов) заболеваемость связана с вирусами не гриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др.), отмечается в сообщении.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Вакцинацию против гриппа прошло более 54 млн россиян — Роспотребнадзор

14:14 23/11/2016 Роспотребнадзор сообщил, что в ходе предсезонной вакцинации против гриппа за счёт всех источников финансирования в РФ привито более 54 миллионов человек (37% всего населения страны).
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Расследование РАПСИ: как IKEA "платит" налоги в России

13:10 23/11/2016 В последние годы компания ИКЕА стала рекордсменом по количеству пройденных в России судов. В картотеке арбитражных дел зарегистрировано более 200 исков непосредственно к шведскому концерну. Общее количество судебных дел с его участием превысило 560. Вызывает недоумение, из-за чего у шведского производителя и продавца мебели могли возникнуть настолько большие проблемы с законом в России?

Судей предлагают лишать статуса за три отмененных решения

16:20 23/11/2016 Российских судей предлагают досрочно лишать статуса за три отмененных решения – соответствующий законопроект внес в Госдуму сенатор Сергей Калашников. Автор полагает, что подобная мера позволит снизить число неправосудных и несправедливых решений. В проекте уточняется, что речь идет о постановлениях, которые судья выносит единолично – на решения суда присяжных или вынесенных «тройкой» подобная норма распространяться не будет.

Французский суд снял арест с активов трех российских ФГУПов по "делу ЮКОСа"

15:52 23/11/2016 Апелляционный суд Парижа принял в среду решение о размораживании активов федеральных государственных унитарных предприятий "Космическая связь", "Госзагрансобственность" и РАМИ "РИА Новости", сообщил РАПСИ генеральный директор Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков.

Мультимедиа

Видео: Тотальная слежка: как наблюдают за сетью и прослушивают телефоны
Инфографика: ДТП с участием детей в России
Инфографика: Падение вертолета Ка-52 на юго-востоке Москвы
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера