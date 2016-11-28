Рейтинг@Mail.ru
 
28/11/2016 14:12
Премия Рунета-2013

Происшествия/ Дела

Новости

Версия для печати

Алексей Улюкаев выразил желание дать интервью прессе - адвокат

Сюжет: Уголовное дело Алексея Улюкаева
Контекст
Теги: СМИ, Коррупция, Алексей Улюкаев, Москва, Россия
12:25 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере и находящийся под домашним арестом, выразил желание дать интервью прессе, сообщил в понедельник его адвокат Тимофей Гриднев.

Защитник отметил, что в настоящее время адвокаты ограничены в возможности комментировать обстоятельства уголовного дела в силу данной ими подписки о неразглашении данных предварительного следствия, а в отношении Улюкаева действуют запреты, связанные с содержанием под домашним арестом.

"Желание моего подзащитного объясняется тем, что, по его мнению, он имеет право на защиту любыми не запрещенными способами. Кроме того, в настоящее время в СМИ имеет место однобокая подача информации, связанной с уголовным преследованием Улюкаева. Думаю, если бы у него была возможность пообщаться с прессой, он ответил бы на некоторые интересующие журналистов вопросы", - заявил Гриднев.

Адвокат обвиняемого также сообщил, что не знает, с чем связан отказ Мосгорсуда в предоставлении экс-министру возможности для общения с прессой. Гриднев отметил, что это будет понятно, когда будет готов полный текст апелляционного определения об отказе в удовлетворении жалобы защиты на постановление Басманного суда о домашнем аресте Улюкаева.

В общении с журналистами защитник экс-министра, не вдаваясь в подробности, также упомянул, что за время нахождения под домашним арестом его клиент принимал участие в утомительных обысках, один из которых закончился в шесть часов утра.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), было возбуждено в отношении Улюкаева Главным следственным управлением по расследованию особо важных дел 15 ноября. В тот же день следствие ему предъявило обвинение и обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении Улюкаева меры пресечения в виде домашнего ареста. По решению суда, Улюкаев был помещен под домашний арест на 2 месяца. РАПСИ вело текстовую трансляцию из зала суда.

Как полагает следствие, обстоятельства преступления связаны с получением Улюкаевым 14 ноября этого года двух миллионов долларов США за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50 процентов. Сам Улюкаев свою вину отрицает, сообщил следователь в суде в ходе рассмотрения вопроса об избрании министру меры пресечения.

Вечером 15 ноября Президент России Владимир Путин освободил своим Указом Улюкаева от должности Министра экономического развития РФ в связи с утратой доверия.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Алексей Улюкаев выразил желание дать интервью прессе - адвокат

12:25 28/11/2016 Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере и находящийся под домашним арестом, выразил желание дать интервью прессе, сообщил в понедельник его адвокат Тимофей Гриднев.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Мосгорсуд оставил экс-министра Алексея Улюкаева под домашним арестом

11:57 28/11/2016 Московский городской суд оставил бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, под домашним арестом, передает в понедельник корреспондент РАПСИ из зала суда.

СК рассказал, как часто и в каких случаях просит об аресте подозреваемых

12:43 28/11/2016 Следственные органы ходатайствуют перед судами об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу лишь в 20-25% случаях и только когда речь идет о тяжких и особо тяжких преступлениях, такую статистику озвучили в ведомстве в понедельник.

Путин снял с руководящих постов сотрудников Управделами президента, МВД и ФСБ

12:10 28/11/2016 Президент России Владимир Путин освободил от должностей ряд сотрудников Управления делами главы государства, ФСБ, Минобороны и МВД, говорится в сообщении пресс-службы президента.

Мультимедиа

Видео: Тотальная слежка: как наблюдают за сетью и прослушивают телефоны
Инфографика: ДТП с участием детей в России
Инфографика: Падение вертолета Ка-52 на юго-востоке Москвы
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера