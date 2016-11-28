Алексей Улюкаев выразил желание дать интервью прессе - адвокат

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12:25 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере и находящийся под домашним арестом, выразил желание дать интервью прессе, сообщил в понедельник его адвокат Тимофей Гриднев.

Защитник отметил, что в настоящее время адвокаты ограничены в возможности комментировать обстоятельства уголовного дела в силу данной ими подписки о неразглашении данных предварительного следствия, а в отношении Улюкаева действуют запреты, связанные с содержанием под домашним арестом.

"Желание моего подзащитного объясняется тем, что, по его мнению, он имеет право на защиту любыми не запрещенными способами. Кроме того, в настоящее время в СМИ имеет место однобокая подача информации, связанной с уголовным преследованием Улюкаева. Думаю, если бы у него была возможность пообщаться с прессой, он ответил бы на некоторые интересующие журналистов вопросы", - заявил Гриднев.

Адвокат обвиняемого также сообщил, что не знает, с чем связан отказ Мосгорсуда в предоставлении экс-министру возможности для общения с прессой. Гриднев отметил, что это будет понятно, когда будет готов полный текст апелляционного определения об отказе в удовлетворении жалобы защиты на постановление Басманного суда о домашнем аресте Улюкаева.

В общении с журналистами защитник экс-министра, не вдаваясь в подробности, также упомянул, что за время нахождения под домашним арестом его клиент принимал участие в утомительных обысках, один из которых закончился в шесть часов утра.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), было возбуждено в отношении Улюкаева Главным следственным управлением по расследованию особо важных дел 15 ноября. В тот же день следствие ему предъявило обвинение и обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении Улюкаева меры пресечения в виде домашнего ареста. По решению суда, Улюкаев был помещен под домашний арест на 2 месяца. РАПСИ вело текстовую трансляцию из зала суда.

Как полагает следствие, обстоятельства преступления связаны с получением Улюкаевым 14 ноября этого года двух миллионов долларов США за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50 процентов. Сам Улюкаев свою вину отрицает, сообщил следователь в суде в ходе рассмотрения вопроса об избрании министру меры пресечения.

Вечером 15 ноября Президент России Владимир Путин освободил своим Указом Улюкаева от должности Министра экономического развития РФ в связи с утратой доверия.