Пранкеры Вован и Лексус сообщили адвокату Киркорова о вымогательстве
Контекст
МОСКВА, 29 ноя - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Пранкеры Вован и Лексус под видом шутки звонили лидеру группы Space Дидье Маруани от имени Филиппа Киркорова, и в ходе общения узнали о вымогательстве со стороны французского музыканта и его юриста Игоря Трунова, сообщил адвокат Киркорова Александр Добровинский.
"Это зашло дальше шутки, так как в один момент от Маруани в адрес пранкеров, представившихся Киркоровым, поступило предложение заплатить миллион евро в обмен на отказ от будущих исков, мировое соглашение и прекращение обвинений в плагиате", - пояснил адвокат знаменитого певца, отметив, что настоящий Киркоров не выходил на связь с Маруани.
Киркоров при поддержке адвоката обратился в правоохранительные органы, и те задержали Трунова и его клиента-музыканта. По словам Добровинского, если бы не было уверенности в том, что происходит вымогательство, то полиция не вмешалась бы в ситуацию.
"С Киркоровым должна была встретиться девушка в Сбербанке по адресу улица Покровка дом 19 и принять деньги. В банк пришли Маруани, Трунов, а также Филипп с деньгами в сопровождении охраны. Сам Трунов на встречу опоздал, и после его появления начались следственные действия", - комментировал ситуацию адвокат певца.
Добровинский также рассказал, что в какой-то момент Трунов и Маруани были уверены в проведении пресс-конференции с Киркоровым для подписания мирового соглашения после получения одного миллиона евро.