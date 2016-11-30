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Пранкеры Вован и Лексус сообщили адвокату Киркорова о вымогательстве

Контекст
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Теги: Вымогательство, Филипп Киркоров, Игорь Трунов, Москва, Россия
22:38 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Пранкеры Вован и Лексус под видом шутки звонили лидеру группы Space Дидье Маруани от имени Филиппа Киркорова, и в ходе общения узнали о вымогательстве со стороны французского музыканта и его юриста Игоря Трунова, сообщил адвокат Киркорова Александр Добровинский.

"Это зашло дальше шутки, так как в один момент от Маруани в адрес пранкеров, представившихся Киркоровым, поступило предложение заплатить миллион евро в обмен на отказ от будущих исков, мировое соглашение и прекращение обвинений в плагиате", - пояснил адвокат знаменитого певца, отметив, что настоящий Киркоров не выходил на связь с Маруани.

Киркоров при поддержке адвоката обратился в правоохранительные органы, и те задержали Трунова и его клиента-музыканта. По словам Добровинского, если бы не было уверенности в том, что происходит вымогательство, то полиция не вмешалась бы в ситуацию.

"С Киркоровым должна ­была встретиться деву­шка в Сбербанке по адресу ул­ица Покровка дом 19 и принят­ь деньги. В банк пришли Маруани, Трунов, а также Филипп с деньгами в сопровождении охраны. Сам Трунов ­на встречу опоздал, и после его появл­ения начались следств­енные действия", - ко­мментировал ситуацию ­адвокат певца.

Добровинский также рассказал, что в какой-то момент Трунов и Маруани были уверены в проведении пресс-конференции с Киркоровым для подписания мирового соглашения после получения одного миллиона евро.

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Пранкеры Вован и Лексус сообщили адвокату Киркорова о вымогательстве

22:38 29/11/2016 Пранкеры Вован и Лексус под видом шутки звонили лидеру группы Space Дидье Маруани от имени Филиппа Киркорова, и в ходе общения узнали о вымогательстве со стороны французского музыканта и его юриста Игоря Трунова, сообщил адвокат Киркорова Александр Добровинский.
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