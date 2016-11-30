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Претензии Маруани к Киркорову из-за плагиата беспочвенны - адвокат

Контекст
Теги: Авторское право, Игорь Трунов, Александр Добровинский, Филипп Киркоров, Москва, Россия
23:47 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Филиппа Киркорова, выразил мнение, что претензии лидера группы Space Дидье Маруани по поводу плагиата в песне "жестокая любовь" не имеют под собой оснований, сообщил во вторник сам Добровинский в ходе общения с прессой.

Адвокат начал с того, что рассказал историю об "алчности", которая закончилась задержанием Маруани и его юриста Игоря Трунова в связи с предполагаемым вымогательством с их стороны.

"Предметом вымогательства со стороны Трунова и Маруани была клевета в адрес Киркорова с обвинениями в плагиате. При чем здесь Филипп, если он простой исполнитель? Просто у него есть деньги и он всем известен, в отличии от композитора Олега Попкова (автора песни "Жестокая любовь" - ред.), при всем к нему уважении", - заявил Добровинский и добавил, что ему было доверено проведение экспертиз на предмет заимствований в спорном произведении, и он убежден в отсутствии плагиата.

Адвокат певца также рассказал, что со стороны Трунова и его клиента постоянно звучали предупреждения о намерении подать иск к Киркорову, однако Добровинский так и не дождался назначения дела к производству ни в московских, ни в американских судах. При этом, было отмечено, что иск в защиту интересов французского музыканта дошел до Московского городского суда, но был возвращен будучи поданным с нарушением правил подсудности.

Ранее Трунов сообщал РАПСИ о подготовке к подаче иска против Киркорова, его продюсерского центра и звуковой компании Sony entertainment в один из судов США.

"Мы указываем, что песня "Жестокая любовь", которую написал Олег Попков и исполнял Киркоров, является переработкой песни Дидье Маруани "Symphonic Space Dream", - комментировал Трунов исковое заявление, возвращенное Мосгорсудом.

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Претензии Маруани к Киркорову из-за плагиата беспочвенны - адвокат

23:47 29/11/2016 Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Филиппа Киркорова, выразил мнение, что претензии лидера группы Space Дидье Маруани по поводу плагиата в песне "жестокая любовь" не имеют под собой оснований, сообщил во вторник сам Добровинский в ходе общения с прессой.
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