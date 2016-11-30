Маруани назвал встречу с Киркоровым "плохим детективным кино"

Пресс-центр ИА «НСН». Стоп-кадр конференции

15:55 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Лидер группы Space Дидье Маруани назвал встречу с известным певцом Филиппом Киркоровым и его адвокатом плохим детективным кино, об этом он заявил в ходе пресс-конференции в "Национальной службе новостей".

"Мы приехали (Маруани и юрист Игорь Трунов - ред. РАПСИ), также прибыл Киркоров и его адвокат, господин Александр Добровинский. И вдруг помощница адвоката Добровинского положила на стол конверты с банкнотами. Но та сумма не соответствовала сумме нашего мирового соглашения, которое, подчеркну, он предлагал заключить, а не я. Тут он (Киркоров) поднимается, выходит из кабинета, и буквального через минуту врываются 60 полицейских, которые ведут себя не слишком любезно. Как в плохом детективном кино... Все это было подстроено его адвокатом", - сказал Маруани.

Накануне вечером адвокат Киркорова Добровинский сообщил РАПСИ, что Трунов и Маруани задержаны полицией по факту вымогательства 1 миллиона евро. По словам адвоката Людмилы Айвар, супруги Трунова, задержаны они были во время заключения официальной гражданско-правовой сделки.

Вечером во вторник Трунов и Маруани поехали в "Сбербанк" в сопровождении нотариусов для заключения официальной гражданско-правовой сделки в рамках мирового соглашения, сообщала Айвар. По условиям соглашения Маруани положена компенсация за нарушенное авторское право. "Да, речь шла о миллионе евро, для американского суда это небольшая сумма. Ее предложил сам Киркоров, его сторона, они долго сами вели диалог. Происходящее - провокация со стороны Добровинского", - сказала ранее Айвар.

Ранее Трунов сообщал РАПСИ о намерении защищать в американском суде нарушенные Киркоровым авторские права Маруани.