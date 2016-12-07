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Количество угроз в адрес судей возросло — глава суддепа

Контекст
Теги: Судебная власть, Москва, Россия
10:58 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек — РАПСИ. Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев заявил о возросшем количестве зафиксированных угроз в адрес российских судей, и в том числе угроз физической расправы и повреждения имущества, передает корреспондент РАПСИ из Дома Союзов, где проходит IX Всероссийский Съезд судей.

Директор Судебного департамента сообщил, что за 2016 год было зафиксировано 35 угроз в адрес судей, в то время как, например, в 2013 и 2014 годах такие случаи имели место 21 и 18 раз соответственно. Также возросло количество нападений на судей: в 2016 году было 6 установленных случаев, тогда как за весь 2015 год было всего два инцидента. Кроме того, в этом году в России были убиты двое судей.

Гусев отметил, что в качестве мер реагирования на сложившуюся ситуацию Судебным департаментом предлагается оснащение судей мобильными устройствами тревожной сигнализации, испытания которых уже проходят в ряде регионов со сложной криминогенной обстановкой.

Всероссийский съезд судей является высшим органом судейского сообщества, который занимается вопросами, связанными с его деятельностью, а также правомочен принимать акты, регулирующие деятельность судейского сообщества. В качестве делегатов на съезд избираются мировые судьи, судьи районных судов и судов субъектов РФ, представители, военных и арбитражных судов, а также вышестоящих судебных инстанций, включая Верховный и Конституционный суды. Всероссийские Съезды судей — за исключением внеочередных — созываются один раз в четыре года Советом судей РФ. Проходящее в этом году мероприятие является девятым по счету, первый Всероссийский съезд судей состоялся в РСФСР в октябре 1991 года.

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Количество угроз в адрес судей возросло — глава суддепа

10:58 07/12/2016 Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев заявил о возросшем количестве зафиксированных угроз в адрес российских судей, и в том числе угроз физической расправы и повреждения имущества, передает корреспондент РАПСИ из Дома Союзов, где проходит IX Всероссийский Съезд судей.
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