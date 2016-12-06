Глава ВККС отметил снижение числа желающих стать судьями

11:08 06/12/2016

МОСКВА, 6 дек - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Председатель Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) Российской Федерации Николай Тимошин отметил тенденцию к снижению общего числа претендентов на должность судей, передает во вторник корреспондент РАПСИ из Дома Союзов, где проходит IX Всероссийский Съезд судей.

В своем докладе Председатель ВККС также отметил незначительные изменения в проценте отказов соискателям. Тимошин объяснил данную тенденцию тем, что претендующие на должность судьи граждане стали более взвешенно подходить к решению о выборе профессии.

В том что касается дисциплинарной ответственности судей, была приведена цифра об удовлетворении 743 из 800 представлений о привлечении судей к ответственности за отчетный период, прошедший с последнего Всероссийского съезда. Тимошин подчеркнул, что новая мера ответственности в виде замечания за малозначительные нарушения в работе судей и соблюдении ими норм профессиональной этики является востребованной.

Всероссийский съезд судей является высшим органом судейского сообщества, который занимается вопросами, связанными с его деятельностью, а также правомочен принимать акты, регулирующие деятельность судейского сообщества. В качестве делегатов на съезд избираются мировые судьи, судьи районных судов и судов субъектов РФ, представители, военных и арбитражных судов, а также вышестоящих судебных инстанций, включая Верховный и Конституционный суды. Всероссийские Съезды судей - за исключением внеочередных - созываются один раз в четыре года Советом судей РФ. Проходящее в этом году мероприятие является девятым по счету, первый Всероссийский съезд судей состоялся в РСФСР в октябре 1991 года.



