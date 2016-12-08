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Международный день борьбы с коррупцией отмечается 9 декабря

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Теги: Коррупция, Россия
12:59 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек - РАПСИ. Международный день борьбы с коррупцией ежегодно отмечается 9 декабря.

Генеральной ассамблеей ООН в 2003 году была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно одному из положений конвенции, необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в результате коррупции. Россия в числе первых стран подписала эту конвенцию.

В резолюции Генеральной ассамблеи ООН указано, что целью учреждения Международного дня борьбы с коррупцией было углубление понимания проблемы коррупции и роли конвенции в предупреждении коррупции и борьбе с ней.

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах:

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;

- законность;

- публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;

- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

- комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

- сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.

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Международный день борьбы с коррупцией отмечается 9 декабря

12:59 08/12/2016 Международный день борьбы с коррупцией ежегодно отмечается 9 декабря.
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