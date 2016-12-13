Российские власти предложили фигуранту дела Немцова €6 тыс компенсации - Ъ

Кирилл Рябчиков, пресс-служба Московского городского суда

09:35 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек — РАПСИ. Российские власти предложили пожаловавшемуся в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) Темирлану Эскерханову, обвиняемому по уголовному делу об убийстве Бориса Немцова, мировое соглашение с компенсацией в размере 6 тысяч евро, пишет во вторник "Коммерсант".

"Замминистра юстиции России Георгий Матюшкин и ЕСПЧ заключили соглашение о досудебном урегулировании, в соответствии с которым РФ добровольно выплачивает компенсацию одному из обвиняемых по громкому уголовному делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова — Темирлану Эскерханову", — пишет газета.

Из заявления российского представителя ЕСПЧ, которое цитирует газета, следует, что Эскерханов содержался в изоляторах №6 и №1, находился в здании Басманного суда в Москве и транспортировался в условиях, не соответствующих требованиям статьи 3 Конвенции о защите прав и основных свобод человека. Кроме того, Матюшкин признал также, что сроки рассмотрения жалоб Эскерханова не соответствовали изложенным в конвенции нормативам, пишет "Ъ".

По данным газеты, другие фигуранты дела также могут рассчитывать на аналогичные компенсации.

Сам Матюшкин пояснил газете, что досудебное урегулирование по делам о нарушениях прав человека — давно существующая стандартная практика. По словам замминистра юстиции, подобные процедуры избавляют ЕСПЧ от завала однотипных дел, позволяя заявителю быстрее получить удовлетворение своей жалобы, а государству сэкономить на сумме компенсации.

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. По версии следствия, в конце сентября 2014 года Руслан Мухудинов и иные лица предложили Беслану Шаванову, Зауру Дадаеву, Анзору и Шадиду Губашевым, Хамзату Бахаеву и Эскерханову за денежное вознаграждение в сумме не менее 15 миллионов рублей совершить убийство Немцова. Перечисленные лица согласились с предложенными условиями и, объединившись в организованную группу, начали планирование преступления.