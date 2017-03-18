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"РЖД" получило предупреждение от УФАС о нарушении законодательства

Контекст
Теги: РЖД, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Москва, Россия
16:41 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек — РАПСИ. Московское УФАС установило в действиях ОАО «РЖД» признаки нарушения закона о защите конкуренции из-за создания дискриминационных условий при организации контейнерных перевозок, говорится в сообщении ведомства.

Служба отмечает, что в ФАС поступило коллективное обращение от организаторов контейнерных перевозок о создании ОАО «РЖД» неравных условий работы для участников рынка.

«Для контейнерных перевозок со станций Московского железнодорожного узла ОАО «РЖД» установило норму по формированию поездов размером 71 условный вагон. Однако на некоторых станциях Московской и Октябрьской железных дорог ОАО «РЖД» допускает формирование поездов пониженной составности – 57 условных вагонов», — отмечается в сообщении.

Согласно заявлению организаторов контейнерных перевозок, отмечает УФАС, заниженная длина поезда создает ряд технологических и коммерческих преимуществ на рынке. Таким образом, создавая разные условия для грузоотправителей на Октябрьской и Московской железных дорогах, ОАО «РЖД» не позволяет вести конкурентную деятельность в равных условиях, резюмирует ведомство.

Московское УФАС России выдало ОАО «РЖД» предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, а также о необходимости разработки порядка, исключающего дискриминационные условия при установлении нормы формирования контейнерных поездов.

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"РЖД" получило предупреждение от УФАС о нарушении законодательства

16:41 14/12/2016 Московское УФАС установило в действиях ОАО «РЖД» признаки нарушения закона о защите конкуренции из-за создания дискриминационных условий при организации контейнерных перевозок, говорится в сообщении ведомства.
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