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Подпольное производство алкоголя обнаружено в подмосковном Пушкино

Контекст
Теги: Москва, Россия
16:24 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек — РАПСИ. Росалкогольрегулирование совместно с сотрудниками ОЭБиПК МУ МВД "Пушкинское" и МОО "Комитет по борьбе с коррупцией" обнаружили в городе Пушкино кустарную линию розлива, самогонный аппарат, более 6 тысяч бутылок алкогольной продукции, свыше 3,5 тысячи литров спиртосодержащей жидкости, а также большое количество стеклотары и этикеток.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкоголь регулирование) сообщила, что в ходе проверки помещений по улице Счастливая был установлен факт производства алкогольной продукции без лицензии.

В настоящее время вся алкогольная продукция и спиртосодержащая жидкость арестована и изъята. Отобраны образцы для проведения соответствующих экспертиз. Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводится административное расследование.

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Подпольное производство алкоголя обнаружено в подмосковном Пушкино

16:24 19/12/2016 Росалкогольрегулирование совместно с сотрудниками ОЭБиПК МУ МВД "Пушкинское" и МОО "Комитет по борьбе с коррупцией" обнаружили в городе Пушкино кустарную линию розлива, самогонный аппарат, более 6 тысяч бутылок алкогольной продукции, свыше 3,5 тысячи литров спиртосодержащей жидкости, а также большое количество стеклотары и этикеток.
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