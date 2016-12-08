Расследование РАПСИ: реорганизация IKEA как способ ухода от долгов

RIA Novosti, Vadim Braidov

11:53 08/12/2016

Следственные органы России и депутаты Европарламента подозревают ИКЕА в масштабном уклонении от уплаты налогов: около 1 млрд евро в Европе и более 32 млрд рублей в России, которые, по мнению следствия, были сокрыты ИКЕА от налогообложения благодаря реорганизации холдинга. Однако, у экспертов есть подозрения, что реорганизация холдинга ИКЕА в России преследовала и другие противоправные цели. Чтобы разобраться в деталях этого знакового дела, РАПСИ провело собственное журналистское расследование.

В УЭБиПК ГУ МВД по Московской области и Следственном комитете (СК) пришли к выводу, что во время продажи в 2011 году немецкой IKEA Einrichtungs GmbH нидерландской Fuprin Holding VI B.V российских «дочек» ИКЕА (ИКЕА МОС, ИКЕА ТОРГ, ИКЕА ДОМ) компании существенно занизили стоимость продаваемых активов. По расчетам следствия, сумма неуплаченных налогов в связи с продажей только одной из трех компаний – ИКЕА МОС – составила 32,3 млрд рублей без пени и штрафов.

О том, какой ущерб эта сделка, возможно, нанесла российскому бюджету и какие пробелы вскрыла в российском налоговом правоприменении, читайте в первой части журналистского расследования РАПСИ.

Теперь, имея перед глазами относительно полную картину, как на самом деле была проведена сделка, можно попытаться понять истинные мотивы ИКЕА по разработке этой схемы.

Реорганизация №1: причины и следствия

Согласно официальной версии компании, целью сделки было приведение российского бизнеса ИКЕА в соответствие с общепринятой структурой группы. ИКЕА, которая осуществляет свою деятельность через INGKA Holding B.V., является резидентом Нидерландов, там же находятся большинство членов совета директоров группы.

В сообщении представителей ИКЕА утверждается, что в связи с ростом объема деловых операций торговых центров и упрочением положения группы компаний ИКЕА в России для улучшения корпоративного управления и по юридическим причинам было решено, что российские предприятия должны находиться в прямой собственности нидерландской компании.

Однако, все же есть сомнения, что эта сделка была обусловлена интересами бизнеса.

Наиболее вероятной выглядит версия попытки минимизировать риски. Фактически, считают юристы, спешное изменение российской структуры ИКЕА, начатое летом 2011 года (когда сотрудничавший с ИКЕА предприниматель Константин Пономарев подал иск о взыскании 23 млрд. рублей), можно расценивать даже как косвенное признание руководством ИКЕА обоснованности требований Пономарева.

Организаторы сделок по купле-продаже «дочек» понимают: по закону, вероятность того, что они проиграют судебные дела по искам Пономарева весьма велика. Это ставит под угрозу имущество IKEA Einrichtungs GmbH, которая владеет недвижимостью в Германии. Перевод российских «дочек» под юрисдикцию нидерландской компании позволяет, в случае необходимости, легко их банкротить без особого ущерба для зарубежных активов международного холдинга ИКЕА.

Если вернуться назад к истории предыдущего спора Константина Пономарева с ИКЕА по аренде генераторов за 2008-2009 годы, разрешение которого закончилось подписанием мирового соглашения и выплатой ИКЕА МОС 25 млрд. рублей, то мы вспомним, что деньги на выплату были получены от учредителя в сумме 31 млрд. рублей.

Из них 25 млрд. рублей предназначались на погашение в полном объеме задолженности за аренду генераторов в 2007-2008 годах, а 6 млрд. рублей планировали потратить на погашение требований за 2009-2010 годы в сумме около 20 млрд. рублей с 70% скидкой, которую Пономарев был готов предоставить в ходе переговоров.

Эти 6 млрд. рублей, полученные ИКЕА МОС от учредителей, не были выплачены Пономареву, поскольку ИКЕА решила оспорить подлинность документов, принудив своего бывшего главного менеджера по Санкт- Петербургу Йоакима Виртанена отказаться от своих подписей на документах, о чем он рассказал в своем интервью РАПСИ после явки с повинной в Следственный департамент МВД России.

Далее ИКЕА, воспользовавшись паузой в спорах и понимая, что в скором времени Пономарев снова обратится в суд, решилась на первую реорганизацию активов. Последствия этой «хитрой» схемы еще долго будут исследоваться судами и правоохранительными органами, но уже сейчас понятно, что все продумать шведскому концерну не удалось.

Адвокаты ИКЕА утверждают, что компания заручилась заключениями ведущих консультантов по налогам – «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» (которая сейчас уже не существует в виде названного партнерства) и «Прайсуотерхаускуперс», однако заключения этих компаний не представляются на обозрение.

Объяснить это просто: ни одна компания по такой сделке не даст заключения, не указав на налоговые риски, которые принимает на себя клиент, выбрав схему сделки, отличную от прямой продажи недвижимости. Более того, вряд ли в запросе на консультацию ИКЕА подробно раскрыла Пепеляеву и его коллегам, что договоры между собой будут подписывать и проводить сделки «не выходя из кабинета» одни и те же лица от продавцов и покупателей по цене в 5-10 раз меньше рыночной стоимости.

Российские реорганизаторы-уклонисты: примеры из зала Верховного Суда РФ

Попытки разных компаний провести реорганизацию без уплаты налогов не единичны.

В июле 2016 года Верховный суд (ВС) РФ вынес решение по делу ООО «Торговый центр Минаевский». Суть дела сводилась к продаже трех из шести офисных зданий взаимозависимым лицам по цене значительно ниже их реальной стоимости.

Российские предприниматели, вероятно, тоже прибегали к помощи консультантов, но заплатить 450 млн. рублей налогов, пени и штрафов им все-таки придется. «Заплатить» пришлось и судье Жукову, отправившему дело из АС МО на новое рассмотрение. Его решение по представлению председателя АС МО Натальи Шуршаловой стала предметом для рассмотрения ВККС в ноябре этого года. По результатам рассмотрения ВККС приняла «добровольную» отставку Андрея Жукова.

Рассматривая данное дело, ВС РФ сделал вывод, что «многократное отклонение указанной в договорах купли-продажи зданий цены от рыночного уровня цен ставит под сомнение саму возможность совершения операций по реализации дорогостоящего имущества на таких условиях, что с учетом взаимозависимости участников сделок и отсутствия разумных экономических причин к установлению цены в столь заниженном размере, позволяет сделать вывод о том, что поведение налогоплательщика при определении условий сделок было продиктовано, прежде всего, целью получения налоговой экономии».

При таких обстоятельствах судьи Верховного суда РФ посчитали возможным и правильным применить концепцию необоснованной налоговой выгоды и начислить недобросовестному налогоплательщику налог на прибыль и НДС. Не спасли компанию ссылки на правила контроля за ценами по сделкам и оспаривание оценки, сделанной налоговым органом.

ВС РФ указал, что «совершение действий в обход закона влечет применение к налогоплательщику тех положений законодательства о налогах и сборах, которые он стремился избежать».

Представляется, что этот вывод должен быть справедлив для всех, кто применяет налоговые схемы, в том числе и для ИКЕА.

Реорганизация №2: те же причины и подход

В ноябре 2014 года были внесены изменения в ст.140 УПК РФ, которые позволяют следственным органам возбуждать дела по статьям УК РФ, связанным с уклонением от уплаты налогов не только по материалам налоговых органов, но и на основании иных доказательств совершения преступления.

Судя по некоторым действиям руководства ИКЕА, эксперты сделали выводы, что в компании всерьез задумались о последствиях сделок, совершенных в 2011 году по заниженной цене, не замеченных налоговыми органами, но материалы по которым были изъяты следствием. Нельзя забывать также и о споре ИКЕА с КСХП «Химки» за землю в Химках под двумя офисными зданиями Химки Бизнес Парка.

Добавили «масла в огонь» судебные события 2016 года. В первую очередь, явка с повинной бывшего топ-менеджера ИКЕА Йоакима Виртанена, в которой он рассказал о способах компании не платить по счетам, а также многие другие любопытные детали о взаимоотношениях ИКЕА с законом. Вскоре после появления признаний Виртанена, по его словам, дававшего заведомо ложные показания в судах в пользу ИКЕА по указанию адвоката компании Семена Шевченко, ИКЕА решила пойти на новое кардинальное изменение структуры холдинга. И не просто поменять владельца, а изменить собственника всех ТЦ МЕГА.

После допроса Виртанена в суде в начале июня 2016 года, где он подробно рассказал, как Шевченко планировал и организовывал дачу Виртаненом и другими сотрудниками ИКЕА МОС заведомо ложных показаний с целью незаконного привлечения Пономарева к уголовной ответственности вместо погашения причитающейся ему задолженности за аренду генераторов в 2009-2010 гг., 20 июня 2016 года руководством ИКЕА было принято решение о реорганизации.

ИКЕА МОС подала документы на реорганизацию в форме выделения из нее двух юридических лиц «ИКЕА СЕНТЕРС ПРОПЕРТИ А» и «ИКЕА СЕНТЕРС ПРОПЕРТИ Б». Эти компании получат ТЦ МЕГА, а также окружающие их земли, чистота приобретения которых вызывает большие сомнения. Запись внесена в ЕГРЮЛ 27 июня 2016 года.

Опрошенные РАПСИ эксперты полагают, что ИКЕА пытается реализовать схему обмана контрагентов и государства 10-летней давности. Реорганизация холдинга ИКЕА может быть проведена таким образом, чтобы все реальные активы оказались на новых «чистых» компаниях, а все долги остались на старых. В таком случае, решения российских судов потеряют смысл, поскольку и контрагенты ИКЕА, и государство вместо денег получат от ИКЕА доступ права требования к фирмам-пустышкам, имущество из которых переведено на счета двойников.

Уже сегодня создана «ИКЕА СЕНТЕРС РУС МЕНЕДЖМЕНТ», которую возглавил директор ИКЕА МОС, что явно свидетельствует о важной роли этой «дочки» в холдинге ИКЕА, а также наводит на подозрения о простой «смене вывески». Созданы и другие компании ООО «ИКЕА СЕНТЕРС РУС ПРОПЕРТИ С», ООО «ИКЕА СЕНТЕРС ПРОПЕРТИ Д», ООО «ИКЕА СЕНТЕРС ПРОПЕРТИ Е» (основным видом деятельности является покупка и продажа собственного недвижимого имущества), ООО «ИКЕА СЕНТЕРС РУС ОПЕРЭЙШН», ООО «ИКЕА ЗАКУПОЧНЫЕ УСЛУГИ РУС», ООО «ИКЕА СЕНТЕРС РУС МЕНЕДЖМЕНТ», ООО «ИКЕА СЕНТЕРС РУС ДЕВЕЛОПМЕНТ», на которые, судя по всему, будут выведены активы ИКЕА МОС.

Юристы предполагают, что процедура реорганизации была выбрана, чтобы сэкономить на НДС и налоге на прибыль. Попытка передать землю и недвижимость от ИКЕА МОС в собственность «новых» компаний возможно расценивать как дробление и вывод активов в ситуации неурегулированной задолженности перед Пономаревым, в сумме, по его словам, более 120 млрд. рублей и по налогам, по данным следствия, в сумме более 32 млрд. рублей без учета пени и штрафов.

Интересно, выполнит ли по данной реорганизации ИКЕА свои многомиллиардные обязательства перед бюджетом? По общему правилу, согласно п.8 ст.50 НК РФ при выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц правопреемство в части исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов не возникает. Но в той же статье указано, что если сделка по выделению была направлена на неисполнение обязанности по уплате налогов, то, по решению суда, выделившиеся юридические лица могут солидарно исполнять обязанность по уплате налогов реорганизованного лица.

Отношение шведского концерна к российскому правосудию ярко проиллюстрирует следующая часть нашего расследования.

Закон не для всех – зачем исполнять решения российских судов

Удивительно, но на сайте ИКЕА размещена информация, согласно которой уже все ТЦ МЕГА принадлежат ИКЕА СЕНТЕРС, хотя реорганизация в самой ранней стадии была приостановлена решением Краснинского суда, которое было утверждено вышестоящими судами.

Возникает резонный вопрос: как объяснить присутствие на сайте ИКЕА такой информации при наличии действующего судебного запрета на реорганизацию?

Возможно, ИКЕА не исполняет решения российских судов? Либо же обманывает всех своих арендаторов и контрагентов?

Мы попытались разобраться в планах и действиях шведского концерна после судебного запрета на реорганизацию.

Так, 11 июля 2016 года судом было вынесено определение о принятии обеспечительных мер и запрете реорганизации или ликвидации ИКЕА МОС. А уже 25 июля 2016 года ИКЕА МОС рассылает всем своим контрагентам письма с уведомлением о начале реорганизации и необходимости перестать платить на счета ИКЕА МОС, а платить на счета другой компании – ИКЕА СЕНТЕРС РУС ОПЕРЭЙШН, которая не заключала с ними никаких договоров.

И все это происходит при действующем аресте счетов ИКЕА МОС и запрете реорганизации. Более того, 26 октября 2016 года ИКЕА МОС размещает в «Вестнике государственной регистрации» первое объявление о начале процедуры реорганизации в форме выделения.

То есть остановить компанию ИКЕА в желании провести реорганизацию не может ни один суд – продолжаются попытки вывести недвижимость и деньги с (может «из») ИКЕА МОС.

Интересно, неужели компания рассчитывала, что при таком количестве контрагентов ее действия останутся незамеченными?! Данные письма вызвали беспокойство у арендаторов и некоторые не спешили платить на счет новой компании, так как эти действия совершаются в обход судебного акта и, в случае возможного банкротства ИКЕА МОС, все платежи аренды для ИКЕА МОС, произведенные на счета ООО «ИКЕА СЕНТЕРС РУС ОПЕРЭЙШН», могут быть взысканы с арендаторов повторно.

По иронии судьбы, судебный запрет на реорганизацию позволил ИКЕА избежать очередных гигантских доначислений налогов. По данным нашего источника, при выборе способа реорганизации ИКЕА предупреждали о налоговых рисках. Обсуждался вариант прямой продажи торговых центров, что повлекло бы большую уплату налога на прибыль и НДС, внесение в уставный капитал. Это повлекло бы уплату НДС со всей суммы и «безналоговое» выделение активов в несколько новых компаний, которое несет налоговые риски.

Получается замкнутый круг: пытаясь избежать уплаты налогов по одной «безналоговой» сделке, ИКЕА совершает другую «безналоговую» сделку с теми же активами, по которой снова могут быть предъявлены претензии.

Как бы там ни было, на определение суда от 16.11.2016 об аресте денежных средств на счетах ИКЕА МОС и запрете реорганизации, «Ситибанк» сообщил суду, что денежные средства на счетах ИКЕА МОС отсутствуют.

Рассмотрев представленные документы, суд сделал вывод, что действия ИКЕА МОС «свидетельствуют о злоупотреблении правом со стороны ответчика в виде вывода принадлежащего ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» имущества». В результате суд 28 ноября 2016 года запретил компании «ООО «ИКЕА СЕНТЕРС РУС ОПЕРЭЙШН»» и банкам принимать от контрагентов компании «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» денежные средства и другое имущество.

Во избежание дальнейших злоупотреблений со стороны ИКЕА, суд также запретил ИКЕА МОС совершать действия, направленные на изменения обязательств других лиц перед ИКЕА МОС на не денежные, в том числе в ценные бумаги, предоставлять по ним отсрочку платежа, получать исполнение по денежным обязательствам других лиц перед ИКЕА МОС иным образом, чем непосредственный перевод денег на счета ИКЕА МОС.

На повторное определение суда о запрете реорганизации и аресте счетов ИКЕА МОС отвечает не путем подачи апелляционных жалоб, а через СМИ: обвиняет суд в вынесении неправосудных решений и «угрозе инвестиционному климату в России».

По факту, считают эксперты, это не более чем информационное прикрытие умышленного неисполнения судебных актов. В «Вестнике государственной регистрации» №47 (610) от 30.11.2016 ИКЕА МОС публикует повторное извещение о реорганизации в форме выделения и предлагает всем кредиторам заявить свои требования до 30.12.2016.

Все объявления размещаются от имени нового директора Генчева Милена Миткова, который не принимал решения о реорганизации, но, судя по всему, продолжает реализовывать план своего предшественника Армина Микаэли. Согласно п.5 ст.51 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» сообщения о реорганизации публикуются дважды и после 30 декабря 2016 года кредиторы, которые не успеют предъявить свои требования к ИКЕА МОС, вряд ли смогут получить что-либо.

Видимо эту цель так упорно и преследует ИКЕА.

Постскриптум

Когда этот материал уже был готов к публикации, стало известно, что Краснинский районный суд отменил свое собственное определение о блокировке счетов ИКЕА. Это произошло после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который с гордостью сообщает, что его сотрудники участвуют в формировании юридической позиции ИКЕА, он лично обращается к Председателю Верховного суда.

Источники сообщают, что отмена обеспечительных мер мотивирована судом тем, что ИКЕА – огромная организация, в которой трудятся тысячи сотрудников, которым надо платить зарплаты. Во избежание возникновения социальной напряженности и были разблокированы счета – якобы для оплаты этих зарплат, в том числе. Однако, поскольку счета ИКЕА МОС давно пусты, деньги со счетов давно выведены, к зарплатам сотрудников это решение отношения не имеет.

У каждого человека, даже самого стойкого, есть предел давления, которого он уже не может выдержать. Давление бизнес-омбудсмена Бориса Титова и СМИ сделали свое дело – вывод активов ИКЕА МОС теперь ничем не ограничен и при нынешнем положении дел может быть завершен в ближайшее время.

В этой связи возникает вопрос к бизнес-обмудсмену: не повлияет ли на деловой климат в стране его вмешательство в деятельность судебной системы и поощрение вывода средств иностранной компании в ущерб российским предпринимателям?



