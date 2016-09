Родственники жертв теракта 11 сентября намерены судиться с Саудовской Аравией

12:16 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен — РАПСИ. Родственники погибших и пострадавших в результате теракта 11 сентября 2001 года в США намерены подать иск к властям Саудовской Аравии, как только будет принят закон, против которого, однако, категорически выступает Белый дом, сообщает агентство Reuters.

Джошуа Эрнест, представитель Белого дома, во вторник заявил на брифинге для журналистов, что Барак Обама наложит вето на законопроект, который уже принят обеими палатами парламента, и который на минувшей неделе был направлен на подпись президенту. По его словам, Белый дом выступает против принятия закона, известного как «Правосудие против спонсоров терроризма» (The Justice Against Sponsors of Terrorism Act), поскольку в случае его принятия будет нарушен принцип иммунитета суверенного государства, что может спровоцировать судебное преследование американских официальных лиц, дипломатов, компании по всему миру.

В случае если законопроект будет заблокирован, парламентарии будут добиваться снятия вето путем голосования, сообщает издание The New York Daily News со ссылкой на лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла.

Примечательно, что в марте этого года федеральный суд Нью-Йорка вынес решение, по которому власти Ирана обязаны выплатить более 10,5 миллиарда долларов в качестве возмещения ущерба семьям погибших в результате теракта, а также страховым компаниям, оплачивающим убытки. Ранее суд постановил, что Иран несет ответственность за причиненный терактом ущерб.

Пассажирские лайнеры, захваченные террористами, 11 сентября 2001 года, врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона в штате Вирджиния. Четвертый захваченный лайнер разбился близ города Шанксвилл (штат Пенсильвания). В результате этого крупнейшего в мире теракта погибли 2 996 человек, свыше 6 тысяч человек получили ранения.