Сенат США преодолел вето Обамы на закон, направленный против спонсоров терроризма

13:16 29/09/2016

МОСКВА, 29 сен — РАПСИ. Сенат США в среду подавляющим большинством проголосовал за принятие законопроекта, позволяющего родственникам жертв теракта 11 сентября 2001 года подавать иски против властей Саудовской Аравии, сообщается на сайте верхней палаты Конгресса.

Вето Президента США было преодолено с превышением требуемого квалифицированного большинства голосов в две трети. Девяносто семь сенаторов высказались за законопроект, и лишь один проголосовал против. Еще два члена Сената не приняли участия в голосовании.

Ричард Блюменталь, сенатор от штата Коннектикут, заявил, что появляется все больше свидетельств содействия со стороны властей Саудовской Аравии в совершении «одного из крупнейших преступлений в США», и самым действенным способом подтвердить такие подозрения или опровергнуть их является беспристрастный и справедливый суд.

Для того, чтобы стать законом, вето, наложенное Президентом Обамой на билль «Правосудие против спонсоров терроризма», должно быть также преодолено Палатой представителей Конгресса в ходе предстоящего голосования. В случае, если нижняя палата Конгресса проголосует за законопроект квалифицированным большинством, законодателям впервые за восьмилетний срок нахождения Барака Обамы на своем посту удастся преодолеть его вето.

Власти аравийского королевства, являющегося союзником США на Ближнем Востоке, активно выступали против принятия закона. В свою очередь Обама настаивал, что одобрение билля может привести к выдвижению исков против американских компаний, военнослужащих и официальных лиц, а также ухудшению отношений с «важными союзниками» в условиях неспокойной международной обстановки.

Примечательно, что в марте этого года федеральный суд Нью-Йорка вынес решение, по которому власти Ирана обязаны выплатить более 10,5 миллиарда долларов в качестве возмещения ущерба семьям погибших в результате теракта, а также страховым компаниям, оплачивающим убытки. Ранее суд постановил, что Иран несет ответственность за причиненный терактом ущерб.

Пассажирские лайнеры, захваченные террористами, 11 сентября 2001 года, врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона в штате Вирджиния. Четвертый захваченный лайнер разбился близ города Шанксвилл (штат Пенсильвания). В результате этого крупнейшего в мире теракта погибли 2 996 человек, свыше 6 тысяч человек получили ранения.