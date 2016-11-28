Янукович вызван на допрос в качестве подозреваемого 5 декабря

Заседание суда. Стоп-кадр

17:24 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя – РАПСИ. Бывший президент Украины Виктор Янукович вызван 5 декабря в Главную военную прокуратуру страны для дачи показаний в качестве подозреваемого по делу о событиях в центре Киева в 2013–2014 годах, говорится в обнародованном в понедельник на сайте украинской Генпрокуратуры сообщении.

Ранее стало известно о том, что Янукович проходит подозреваемым по уголовному делу по тем же эпизодам, по которым проходят бывшие сотрудники расформированного "Беркута" в связи с расстрелом участников массовых протестов в феврале 2014 года. Расследование в отношении Януковича, который объявлен на Украине в розыск, выделено в отдельное производство.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сделал заявление, сообщив о том, что Янукович подозревается в государственной измене, причастности к нарушению территориальной целостности страны. Кроме того, по словам Луценко, бывший президент Украины несет ответственность за нанесенный стране ущерб в 1,8 триллиона гривен (около 70 миллиардов долларов) "в результате потери объектов государственной собственности".

Между тем на этой неделе Янукович в качестве свидетеля начал давать показания посредством видеосвязи по "делу "Беркута", которое рассматривается в Святошинском районном суде Киева.

В ходе слушаний он заявил, что ситуацию в Киеве расшатывали радикалы, которые спровоцировали кровопролитие. Произошедшее в феврале 2014 года Янукович назвал спланированной операцией по свержению власти в стране.

Майдан Незалежности стал в конце 2013 — начале 2014 года эпицентром противостояния властей страны с активистами, выступавшими в поддержку евроинтеграции. Акция протеста переросла в массовые беспорядки, на площади появились баррикады. Радикально настроенные протестующие жгли покрышки, провоцировали представителей правоохранительных органов, забрасывая их камнями и "коктейлями Молотова", вступая в открытое противостояние. 20 февраля 2014 года на Институтской улице в центре Киева по протестующим был открыт огонь из автоматического оружия. Власти Украины обвиняют в расстреле бывших сотрудников подразделения МВД "Беркут", которое было расформировано в феврале 2014 года.