Шуляк 2 декабря даст показания по делу о событиях в Киеве в 2013-2014 годах

20:23 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя – РАПСИ. Бывший командующий войсками МВД Украины Святослав Шуляк 2 декабря даст показания по делу о событиях в Киеве в 2013-2014 годах.

Шуляк проходит по делу в качестве свидетеля. Ожидалось, что он выступит и ответит на вопросы посредством видеосвязи в понедельник вслед за бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, однако допрос последнего вышел за рамки согласованного регламента. На допрос обоих свидетелей отводилось 3,5 часа, Янукович давал показания на протяжении 6 часов с перерывом на 30 минут.

Шуляк выразил надежду на то, что его показания помогут доказать невиновность бывшим подразделения МВД "Беркут", которые находятся на скамье подсудимых в связи с расстрелом митингующих на Майдане Незалежности (площади Независимости) в феврале 2014 года.

Центральная площадь в Киеве стала в конце 2013 – начале 2014 года эпицентром противостояния властей страны с активистами, выступавшими в поддержку евроинтеграции. Акция протеста переросла в массовые беспорядки, на площади появились баррикады. Радикально настроенные протестующие жгли покрышки, провоцировали представителей правоохранительных органов, забрасывая их камнями и «коктейлями Молотова». В феврале 2014 года на Институтской улице в центре Киева по протестующим был открыт огонь из автоматического оружия.

Власти Украины обвиняют в расстреле бывших сотрудников подразделения "Беркут", которое было расформировано в феврале 2014 года.

Янукович проходит подозреваемым по этому делу, расследование в отношении него выделено в отдельное производство. По его словам, ответственность за гибель людей несут организаторы беспорядков.