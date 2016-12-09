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Сын депутата Селезнева сменил адвоката в ожидании приговора в США

Сюжет: Дело Романа Селезнева, обвиняемого властями США в кибермошенничестве
Контекст
Теги: Киберпреступления, Роман Селезнев, Россия, США
11:25 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек — РАПСИ, Владимир Ядута. Роман Селезнев, который судом присяжных признан в США виновным в кибермошенничестве, меняет адвоката — его интересы будет представлять Игорь Литвак, выпускник Школы права университета «Ратгерс» в Ньюарке.

«Я подтверждаю, что нанят в качестве нового адвоката Романа», — сообщил Литвак РАПСИ.

«То, что Роман бы признан виновным, не значит, что ему нужно прекратить бороться. Я совершенно не согласен с вердиктом присяжных и уже при беглом знакомстве с делом вижу все основания для апелляции», — рассказал адвокат.

Сына депутата Госдумы РФ Валерия Селезнева задержали в июле 2015 года на Мальдивах. Позднее он был вывезен частным самолетом в Соединенные Штаты и заключен под стражу на острове Гуам в Тихом океане. Впоследствии он был перевезен в Сиэтл и помещен в спецблок тюрьмы.

Защита россиянина изначально заявляла о возможной ошибке — задержании не того человека, которого власти США подозревают в причастности к кибермошенничеству. МИД РФ задержание Селезнева на территории третьей страны и передачу его американским властям также квалифицировал как похищение.

Примечательно, что в преддверии рассмотрения дела по существу американский суд удовлетворил ходатайство с требованием запретить защите россиянина говорить о том, что он якобы был похищен. Селезнев неоднократно заявлял о том, что был похищен, и настаивал на освобождении из-под стражи, однако американский суд как минимум дважды ему в этом отказывал, признав правомерными действия сотрудников Секретной службы США. В связи с этим суд решил, что нет причин возвращаться больше к вопросу о правомерности его задержания и доставки в Сиэтл.

В ходе разбирательства с участием присяжных Роман Селезнев в августе этого года был признан виновным в кибермошенничестве, в частности, краже данных кредитных карт и организации онлайн-махинаций, повлекших убытки в размере 170 миллионов долларов. Россиянин признан виновным по 38 из 40 пунктов выдвинутых против него ранее обвинений.

С момента его доставки в Сиэтл Селезнев успел сменить не одну команду юристов. Ранее его интересы в суде представляли юристы из таких фирм, как Fox Rothschild LLP, Garvey Schubert Barer, Corr Cronin Michelson Baumgardner Fogg & Moore LLP, Calfo Eakes & Ostrovsky PLLC.

В начале декабря Роман Селезнев отказался от услуг Джона Генри Брауна, практика которого насчитывает более 40 лет. Он вел около 300 уголовных дел, в том числе занимался крайне сложными делами.

Ожидалось, что приговор по делу Селезнева федеральный суд Западного округа Вашингтона (Сиэтл)огласит 2 декабря, однако слушание было перенесено на февраль 2017 года.

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Сын депутата Селезнева сменил адвоката в ожидании приговора в США

11:25 09/12/2016 Роман Селезнев, который судом присяжных признан в США виновным в кибермошенничестве, меняет адвоката — его интересы будет представлять Игорь Литвак, выпускник Школы права университета «Ратгерс» в Ньюарке.
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