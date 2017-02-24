Верховный суд выполнил обещание по защите предпринимателей

17:38 22/11/2016

Пленум Верховного суда (ВС) РФ своим постановлением подтвердил абсолютный запрет на арест обвиняемых в мошенничестве, растрате или отмывании доходов, совершенных в сфере предпринимательской деятельности.

Юристы и эксперты убеждены, что данные Пленумом разъяснения должны эффективно защитить предпринимателей от переквалификации коммерческих преступлений в общеуголовное мошенничество.

РИА Новости. Алексей Куденко Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев

Тем самым Пленум воплотил в жизнь обещание минимизировать практику лишения свободы по экономическим преступлениям, данное председателем ВС РФ Вячеславом Лебедевым 21 сентября этого года на совещании с делегатами предстоящего в декабре IX Всероссийского съезда судей от Сибирского федерального округа. Тогда он, в частности, сообщил, что вскоре арест предпринимателей по формальным основаниям станет недопустимым.

Актуальность и злободневность данного решения Пленума подтверждают сухие цифры. Только в прошлом году в сфере предпринимательской деятельности число преступлений и уголовных дел выросло на 20%: 255 тысяч в 2105 году вместо 200 тысяч годом ранее. При этом, из 200 тысяч только 15% дел закончились приговором! Напрашивается простое объяснение: большая часть дел по экономическим преступлениям была возбуждена с целью отъема бизнеса. Эксперты уверены, что статьи о мошенничестве стали активно использовать как инструмент недобросовестные конкуренты: сами предприниматели инициируют уголовные дела и аресты как мощное средство воздействия в корпоративных конфликтах. Очевидно, что так называемый «пакет Дмитрия Медведева» от 2011 года по гуманизации наказаний для предпринимателей потерял свою эффективность. И роль статей 171 и 174 УК РФ (незаконное предпринимательство и отмывание преступных доходов) в последние годы взяла на себя статья 159 УК РФ (мошенничество). По ней можно при желании посадить едва ли ни любого бизнесмена.



Выбор Пленума

Проект нынешнего постановления Пленума обсуждался еще 3 ноября и был тогда отправлен на доработку. Собравшиеся так и не смогли сразу прийти к консенсусу в оценках пункта 16, касающегося освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших преступления небольшой или средней тяжести.

Одна из редакций этого пункта обязывала в полном размере возместить причиненный ущерб по правилам статьи 76.1 УК: т.е. еще с уплатой штрафов. Без выполнения этого требования, считали, в частности, представители прокуратуры, нельзя допустить освобождение обвиняемого от уголовной ответственности, даже в случае его деятельного раскаяния, примирения с потерпевшим, или назначения судебного штрафа.

Более гуманный вариант позволял освободить от ответственности в том случае, «если лицо, совершившее преступление небольшой или средней тяжести в сфере экономической деятельности, выполнило не все, или не в полном объеме условия, предусмотренные статьей 76 УК РФ».

Итоговый вариант получился компромиссным. В нем учтено мнение обеих сторон: законодатель внес статью 76.1 как дополнительную гарантию по сравнению с теми, которые уже действовали. Другими словами, Пленум посчитал возможным освобождать от уголовной ответственности при неполном погашении ущерба, но при условии, что обвиняемый деятельно раскаялся, примирился с потерпевшим и уплатил назначенный судом штраф. При этом появилась новая оговорка о том, что погасить ущерб с согласия обвиняемого может иное лицо либо организация.

Кроме того, возможности предпринимателей по доказательству экономического состава преступления увеличены благодаря расширению перечня лиц, которые могут обратиться с заявлением о преступлении экономической направленности. В предыдущей редакции это мог сделать только руководитель – единоличный, или коллегиального исполнительного органа. В случае, если в преступлении подозревается директор, обратиться с заявлением мог орган управления, который его назначает. Теперь это вправе сделать иные уполномоченные лица.

Важнейшие моменты

Два месяца назад глава ВС Лебедев говорил, что суды «не всегда правильно толкуют действующее законодательство», когда речь идет о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

«Недостаточно указать в решении, что обвиняемый может скрыться, совершить новое преступление или повлиять на ход следствия. Эти обстоятельства должны быть доказаны, должны быть приведены факты. Если этих обстоятельств нет, суды не имеют права принимать такое жесткое решение, как заключение под стражу», - пояснил председатель ВС.

Фактически решение пленума подтвердило обещание председателя ВС. В постановлении вновь подчеркивается безусловный запрет (согласно статье 108 УПК РФ) применения ареста к лицам, совершившим преступления в сфере предпринимательской деятельности. В отношении же тех обвиняемых, кто уже находится под арестом, заключение должно служить смягчающим обстоятельством при вынесении наказания, в том числе и при назначении штрафа, вплоть до отмены последнего.

В сентябре Лебедев говорил, что суды зачастую «применяют его (законодательство) формально, на общих основаниях», указывая в своем решении лишь то, что «прописано в законе». Для разрешения этой проблемы участники Пленума, наконец, приняли четкую формулировку понятия «преступление в сфере предпринимательской деятельности», которое должно существенно сузить возможности применения общеуголовных статей для привлечения предпринимателей к суду.

Таковым преступлениями отныне считаются «совершенные индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, а также членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией».

Кроме того, крайне важно, что постановление Пленума предписывает судам при квалификации мошенничества учитывать и субъектный состав, и предпринимательский характер правоотношения.

Как неоднократно отмечали юристы и предприниматели, после начала кризиса особенно четко начала проявляться тенденция, в соответствии с которой практически любая задолженность бизнесмена перед контрагентом или банком влечет обвинение в умышленном неисполнении договорных обязательств, несмотря на то, что умысел практически недоказуем и редко присутствует на самом деле.

В этом контексте исключительно важным выглядит решение Пленума исключить из пункта 9 третий абзац, который запрещал квалифицировать любые мошеннические действия, связанные с неисполнением договорных обязательств, по ч. 1-4 статьи 159 УК («непредпринимательским» составам), поскольку не имеет значения, когда возник преступный умысел – до или после заключения договора. Предлагалось также оценивать, как предусмотренное ч. 5–7 статьи 159 УК РФ мошенничество случаи, когда умысел на неисполнение договорных обязательств возникает уже после получения имущества от контрагента.

При этом, чтобы предотвратить необоснованное привлечение предпринимателей к уголовной ответственности, Пленум указал судьям, что при рассмотрении жалоб о законности возбуждения уголовных дел по статье 159-159.3 УК РФ (мошенничество, мошенничество в сфере кредитования, а также мошенничество при получении выплат и с использованием платежных карт), статье 160 (растрата), а также статье 165 (причинение ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) необходимо заявление от потерпевших. Пленум подчеркнул, что даже изначальное наличие умысла на неисполнение договора не отрицает «предпринимательского» характера отношений между его сторонами.

Пленум также ужесточил требования к возбуждению уголовных дел в сфере уклонения от уплаты налогов: следователю настоятельно рекомендуется во всяком случае спрашивать мнение налогового органа о нарушении законодательства и проверках.

Дано очень важное указание суду обязательно проверять законность и обоснованность процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий.



Перспективы

Эксперты полагают, что прошедший Пленум может стать переломным в вопросе защиты прав предпринимателей. С большой долей вероятности, реализованные на нем идеи будут развиваться на предстоящем в декабре IX Всероссийском съезде судей. По меньшей мере, два месяца назад Вячеслав Лебедев говорил, что на съезде в числе предлагаемых поправок предполагается обсудить введение категории уголовного проступка в качестве самостоятельного вида правонарушения. Очевидно, в случае принятия этой инициативы, она также может стать эффективным инструментом для пресечения попыток «кошмарить бизнес».

«Я рассматриваю его (уголовный проступок) как элемент новой концепции уголовно-правовой политики России. Уголовный проступок характеризуется тем, что не подразумевает лишения свободы, для него характерны короткие сроки давности привлечения к уголовной ответственности. И наказание не будет судимостью», - пояснил Лебедев.

Кроме того, эксперты рассчитывают, что на съезде судей будет обсуждаться и инициатива Уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова наделить прокурора правом отказываться поддерживать ходатайство следствия об аресте. Сейчас статья 246 УПК предусматривает право прокурора на отказ от поддержания обвинения, но это означает лишь прекращение уже начатого уголовного дела. При этом, по словам адвокатов и экспертов, отъем бизнеса чаще всего происходит на стадии ареста предпринимателя, когда прокурорские не имеют практически никаких рычагов влияния.

В целом результаты Пленума и конструктивные обещания председателя ВС РФ В. Лебедева в преддверии съезда судей дарят надежду на новую перезагрузку проекта либерализации наказания за предпринимательские преступления с учетом ошибок предыдущей попытки пятилетней давности. Эксперты рассчитывают, что новые инициативы не позволят выхолостить суть изменений и у недобросовестных правоохранителей не появятся новые рычаги для давления на бизнес.