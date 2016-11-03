ВС доработает обобщение практики по уголовным делам в сфере предпринимательства

12:09 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя – РАПСИ, Олег Сивожелезов. На заседании Пленума Верховного суда (ВС) РФ была сформирована редакционная комиссия для подготовки проекта постановления Пленума «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» с учетом замечаний, высказанных в ходе обсуждения документа, передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала заседания.

Проект нового постановления Пленума предполагает тщательнее проверять законность и обоснованность процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий правоохранительных органов при проверке ими сообщений о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.

Кроме того, были отмечены более строгие требования к выявлению умысла при установлении состава мошенничества в виде преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (часть 5 статьи 159 Уголовного кодекса РФ). В проекте постановления Пленума ВС подчеркивается, что для квалификации действий виновного по частям 5-7 статьи 159 УК РФ не имеет значение время возникновения умысла на неисполнение обязательств по договору относительно момента его заключения. В этой связи исключается квалификация по частям 1-4 статьи 159 УК РФ дел об умышленном неисполнении обстоятельств, в которых сторонами являются субъекты предпринимательской деятельности.

Обсуждаемый проект постановления Пленума подтвердил положения статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса и предыдущие указания ВС, сформулированные в постановлении Пленума "О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога" 2013 года, о недопустимости заключения под стражу обвиняемых в совершении ряда преступлений, совершенных в сфере предпринимательской деятельности. При этом судам напомнили о необходимости обсуждать возможность применения более мягкой меры пресечения в отношении лиц, не имеющих постоянного места жительства в РФ, ранее скрывавшихся от следствия или нарушавших ранее избранные в их отношении меры пресечения.

Главным предметом обсуждения Пленума стали две редакции пункта 16 проекта документа, посвященного статье 76.1 УК РФ об освобождении от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. В одной редакции несоблюдение требований указанной статьи, имеющий специальный характер, делает невозможным освобождение от уголовной ответственности по другим статьям УК общего характера, также предусматривающим соответствующую возможность. Другая редакция, наоборот - позволяет освободить привлекаемое лицо от уголовной ответственности за преступление в сфере предпринимательской деятельности по общим основаниям, даже в случае невыполнения требований специальной статьи 76.1 УК РФ. Предполагается, что данный вопрос будет разрешен при принятии постановления Пленума в окончательной редакции.

Одной из целей принятия указанного постановления Пленума заявлено исключение возможности использования уголовного преследования в качестве средства давления на предпринимателей и решения споров между хозяйствующими субъектами.

"Зачастую, после принятия поправок в законы и постановлений пленумов мы говорим "как бы не стало еще хуже!", но в данном случае имеет смысл сказать "как же теперь будет лучше!", - заявил на заседании Пленума полномочный представитель российского Правительства в ВС Михаил Барщевский, отметив положительную тенденцию к гуманизации в сфере производства по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.