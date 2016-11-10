Третейские суды живут по новому закону, но готовятся к дальнейшей реформе

12:00 10/11/2016

Президент Союза Третейских судов России Алексей Кравцов рассказал РАПСИ, с чего начиналась «третейская история» в России. В 2002 году был принят Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации» (N102 ФЗ). Он был очень «рамочным». Тогда безальтернативно все споры передавались в государственные суды. И они как-то должны были справляться с огромным объемом нагрузки.

За следующие 14 лет объем экономических споров внутри страны увеличивался в геометрической прогрессии. Государственная судебная машина с бюрократическим аппаратом, сжатыми штатами, многоступенчатыми процедурами обжалования с передачей документов из одного кабинета в другой «забуксовала». В Арбитражном суде города Москвы рассматривалось по 60 дел в сутки. В процессе такой работы определились три основные проблемы. Во-первых, необъективные результаты судебных разбирательств. Во-вторых, затянутые на месяцы и даже годы сроки судебных разбирательств из-за переносов. Это как раз следствие тех самых 60 дел в сутки, когда у судьи нет возможности объективно и углубленно изучить суть проблемы. И, в-третьих, судья может не знать нюансов всех отраслей экономики, каких-нибудь «вольт-ампер» во время, например, разбирательства энергетической компании со своими клиентами. Есть и четвертый момент: снизилась результативность работы Федеральной службы судебных приставов. Так к чему же приводят многолетние судебные тяжбы? Судебному приставу уже нечего взыскивать: затягивание сроков судебного процесса дает должнику возможность вывести за пределы российского права имущество, положенное к аресту.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию на 2014 год объявил о необходимости повышения авторитета третейского суда как мировой практики разрешения экономических споров.

Скорость принятия решений, «заточенность» судейского состава под особенности отрасли третейского разбирательства – реальное подспорье для государственной судейской системы. И, главное, появился спрос на третейские суды. При этом выяснилось, что N102 ФЗ, как регулятор, очень сырой. Технические и процессуальные вопросы в нем либо не отражены, либо конфликтуют с действующим законом о государственных судах.

Алексей Кравцов с Сергеем Глазьевым

Пришло время преобразовать законодательство третейской системы и регулировать процесс создания третейских судов. По старому закону в России на 2016 год было зарегистрировано 1500 третейских судов. При этом мониторинг Союза третейских судов выявил всего 134 действующих сайта. Получается, 93% третейских судов в России без сайта функционируют в «темном» измерении. Пора всем «выйти из сумрака». Профессиональное сообщество третейских судов неоднократно пробовало самостоятельно очистить систему от недействующих или мошеннических аффилированных судов. Пытались ликвидировать через государственные суды. Однако получали отказ. Причина отказа - отсутствие закона о порядке ликвидации третейского суда. Только новый закон и установление нового порядка регистрации и ликвидации третейских судов дали возможность очистить систему от «маргиналов».

Президент Союза Третейских судов России ответил на вопросы РАПСИ.



Алексей Владимирович, аффилированные суды остаются?

Прямой ответ - да, но им стало сложнее существовать. С одной стороны, новый закон установил жесткий запрет на создание третейских судов при госкорпорациях и государственных компаниях, при нотариусах и адвокатах. И законом же установлен запрет учредителям третейского суда судиться в своем учреждении. Это плюс. Однако закон здесь не уточняет, распространяется ли запрет на бенефициаров третейского суда. Ведь учредители - всего лишь видимая часть айсберга. Прямые учредители, у них могут быть еще учредители, у тех учредителей свои учредители, и так до бесконечности с выводом в офшоры. О запрете судиться в этих судах самим бенефициарам в законе ничего не сказано. Я сейчас общаюсь с судами из «запретного списка». Они на данный момент создают многоступенчатую систему прокладок. Зачем? Пытаются в итоге создать опять же третейский суд и оставаться его учредителем через бенефициаров, спокойно продолжая решать свои корпоративные вопросы через карманный третейский суд. Только теперь он не прямой карманный, а глубоко запрятанная матрешка.

Что делать бизнесменам, которые стоят перед выбором вносить или нет третейскую оговорку при заключении договора с партнером?

Две вещи. Первое - публикует ли суд, согласно закону, сведения о своих учредителях. Хотя требования о публикации всех бенефициаров в законе нет. И здесь, второе – на помощь приходит сайт ФНС. Узнаем прямых учредителей суда и дальше через сайт ФНС выясняем учредителей, бенефициарную цепочку. Конечно, она касается только России. Если бенефициарная цепочка уходит за рубеж, сведения о них достать уже будет невозможно. Как уж есть. Здесь как критерий: чем больше учредителей и бенефициаров в третейском суде, тем больше риск попасть на «карманный» третейский суд. Рекомендация бизнесу сегодня – тщательно изучайте историю учредительства и управляющих органов конкретного третейского суда.

Важен ли срок присутствия конкретного третейского суда на рынке?

Здесь тот случай, когда размер меньше имеет значение, чем качество. Суд может существовать несколько десятилетий в системе третейского производства. Однако количество рассмотренных им дел исчисляется единицами. Смотрим не столько на возраст третейского суда, сколько на показатели его работы. Тут критерий следующий: если третейский суд публикует свои результаты работы на сайте, где их можно посмотреть, познакомиться, изучить, значит, суд, работающий. Бывает на сайте третейского суда рассказы – какой он хороший и правильный. При этом суд не показывает, например, трех признаков результативности: копии исполнительных листов на его решение, аналитических сведений, рекомендаций бизнес-сообществ о своей деятельности. Вывод: в такой суд идти не стоит. Рискуем попасть на недействующую структуру-мошенника. Зачем?

На V съезде Третейских судов в октябре высказывались сомнения, как жить дальше по 382-ФЗ? Почему многие председатели третейских судов переживают за свое будущее?

Проблем для действующих третейских судов две. Первая - это завышенные требования для получения лицензии. Вторая - возможное неисполнение этих требований в будущем.

По первому пункту. Для получения лицензии от Правительства на право ведения третейских разбирательств есть десяток критериев. Основных два: состав третейского суда и состав третейских судей. Должно быть не меньше 30 человек судей, из них не менее половины должны составлять судьи в отставке государственных судов, не менее 1/3 судей с учеными степенями по всего лишь трем специальностям. В регионах такого количества судей в отставке, ученых найти практически невозможно. В результате получается - третейский суд в регионе не может создать даже списочный состав из-за таких высоких требований. И еще, третейский суд должен по закону обладать некоей деловой репутацией. Критерии этой репутации в законе не обусловлены. В результате это может стать просто оценочным критерием и полностью отдаться на откуп чиновникам. И тогда может произойти вечная российская беда – отбор угодных и неугодных. Ты можешь быть семи пядей во лбу, положить полжизни на развитие третейских судов, а тебе скажут – мол, мы не видим вашей деловой репутации в сфере, без объяснения причин. Это второй критерий.

Третий критерий. Наличие судебной практики у третейского суда до получения лицензии. Опять же критерий этой судебной практики законом не оцифрован. Для кого-то одно дело за 10 лет может быть классифицировано как наличие судебной практики. А для кого-то тысяча дел в год может быть недостатком практики. Без конкретного регулирования законом критериев отбора эти нормы могут опять стать условиями искусственного отбора.

Что Вы рекомендуете судам?

Законом предусмотрена процедура обжалования в государственный суд лишь отказа в выдаче лицензии. Конечно, положительная судебная практика обжалований решений Минюста или Правительства в государственных судах ничтожна. То есть искать здесь справедливость обязательно нужно, но шансов мало. Возможно, есть перспектива вынести эту проблему на уровень европейских судов, вплоть до суда ООН. Ведь система третейских судов была создана, как раз, ООН.

И ущемление прав третейских судов в отдельно взятой стране может стать предметом разбирательства в международных европейских судах. При этом, я допускаю, даже в перспективе кто-то поднимет разбирательство в европейских судах, опротестовывая сам факт обязанности изменения лицензирования третейских судов на территории РФ. Ведь третейский суд – это институт гражданского общества и, по определению, не может быть предметом лицензирования. Ведь с лицензией вводится еще и надзор, а с надзором вводится еще и контроль. Что для третейского суда недопустимо. Это первая проблема, которую озвучивали председатели третейских судов на съезде.

Вторая проблема. Председатели заявляли, даже если мы сегодня соберем судей, выполним все требования 382-ФЗ, то возникнуть может следующая проблема. В регионах объем третейских разбирательств мизерный, согласно данным Высшего арбитражного суда (ВАС) РФ от 2015 года. ВАС давал разъяснения, что объем дел в сравнении между государственным судом и третейским и заявлениями о выдаче исполнительных листов составлял всего лишь 1% от объема государственных дел.

Конечно, здесь рассматривался вопрос о выдаче исполнительных листов. Половина исполнительных листов по решению третейских судов исполняется сторонами добровольно, но даже с ½ дел будет составлять всего лишь 2% от всех дел. Третейские судьи из числа судей в отставке привыкли рассматривать большие объемы.

Плюс понимание - за эти дела в третейском суде они должны получать гонорары, и они далеко не маленькие. Однако у третейского суда в принципе нет большого количества дел. Значит, распределить это небольшое количество на 30 человек по требованиям к списку судей будет практически невозможно. А это, после получения лицензии, стимулирует уход из третейских судов судей в отставке или юристов с учеными степенями. И у Минюста сразу возникает основание для отзыва лицензии.

Тоже касается и наличия судебной практики.

Основанием по отзыву лицензии законом предусмотрена фраза: «нарушение третейским судом законодательства РФ», и к ней можно подогнать все. Члены третейского сообщества чего опасаются? Даже после выдачи лицензий регулирование отзыва будет проводиться в искусственном формате. Может появиться воздействие со стороны чиновников на третейские суды под угрозой отзыва лицензии. Это более страшные опасения по сравнению с фактом выдачи лицензии. Выходов здесь нет. Инициировать поправки в действующий закон третейское сообщество, конечно, будет регулярно. Какая будет реакция законодателей сегодня, пока неизвестно. Из собственного опыта законотворчества могу утверждать - закон серьезно меняться не будет.

Что сейчас третейские суды в проблемных условиях предпринимают?

Законом предусмотрена процедура слияния третейских судов, правопреемство. Передача полномочий одного суда в другой. Третейские суды с небольшим объемом работы и большим количеством судей понимают - они не пройдут процедуру лицензирования. При этом же они знают - их репутация в своем регионе весомая и доверие к их суду определенным кругом предпринимателей озвучено. Чтобы сохранить свою репутацию и это доверие третейские суды получили право передать полномочия в тот третейский суд, который либо будет получать лицензию, либо уже получил. Для правопреемства третейский суд должен подписать соглашение о передаче своих прав путем правопреемства в другой третейский суд и после подписания соглашения и получения лицензии права и обязанности по рассмотрению споров переходят к правопреемнику.

Проблема «карманных» судов останется. В законе прописана обязанность государственных судов оказывать содействие третейским судам в решении трех задач:

1. В части отвода, назначения третейских судей;

2. Решения вопросов компетенций третейских судов;

3. Оспаривания арбитражной оговорки при условии, что третейский суд сам не может этого сделать.

Отсутствие такого положения приводило в ступор всех участников третейского разбирательства. Теперь третейский суд может обращаться в арбитражный суд за оказанием содействия.

Неприятная новость – третейский суд теперь по новому закону лишен возможности принимать обеспечительные меры. Странная норма – исключен принцип законности третейского разбирательства. Этот вопрос остался вопросом для всех юристов. Состязательность, конфиденциальность, независимость, беспристрастность, равноправие сторон остались, а принцип законности исключен.

Установлен минимальный срок хранения дел в архиве – 5 лет, раньше такого срока не было. Третий блок – исполнение решений третейского суда. Здесь нужно отметить положительную динамику - 80% из действующей судебной практики введено уже в разряд закона и упрощает вопросы по принудительному исполнению.

Сегодня в России зарегистрировано 1500 третейских судов, из них только 134 имеют свой сайт. «Карманному», мошенническому или недействующему третейскому суду сайт не нужен. Если речь идет о сокращении этих судов, то, конечно, все «за». Никто не знает, по какому принципу комиссия будет рассматривать соискателей. Представители Минюста уже не раз заявляли в СМИ, что они намерены очень серьезно уменьшить количество третейских судов в России.

- Перспектива, на ваш взгляд, развитие или наоборот?

На мой взгляд, вместе с чисткой третейских судов необходимо было бы рассмотреть возможность социальной или политической поддержки развития действующих третейских судов. А так, останется несколько десятков судов. Если цель у государства только сократить количество третейских судов, получается, рубим сук, на котором сидит экономика. Государственные суды сегодня неспособны обеспечить быстрое рассмотрение споров. Отсюда опять их перегрузка и недовольство бизнеса долгим разбирательством. Потому Союз Третейских судов со своей стороны активно работает с юридическим сообществом. Готовимся к дальнейшей реформе.