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Суд 20 октября приступит к рассмотрению дела главаря банды чёрных риэлторов

Контекст
Теги: Похищение человека, Мошенничество, Жилищное право, Организованная преступность, Санкт-Петербургский городской суд, Санкт-Петербург, Россия
16:22 13/10/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РАПСИ, Михаил Телехова. Санкт-Петербургский городской суд в четверг отобрал коллегию присяжных по уголовному делу в отношении Бориса Богданова, обвиняемого в организации преступного сообщества черных риэлторов, в легализации денежных средств и похищении людей, сообщили РАПСИ в пресс-службе горсуда.

Рассмотрение дела по существу назначено на 20 октября.

По версии следствия, Богданов в 2005 году создал и возглавил организованную преступную группу, в которую вошли 9 человек.

Члены ОПГ выбирали среди социально неблагополучных граждан лиц, имеющих квартиры, и различными методами отбирали недвижимость. В некоторых случаях, как следует из материалов дела, злоумышленники похищали потерпевших, заставляя переписывать квартиры на членов преступного сообщества.

По данным следствия, за два года члены ОПГ похитили 7 квартир на общую сумму более 12 миллионов рублей.

"Непосредственно Богданов обвиняется в создании преступного сообщества, в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере, в трех эпизодах похищения человека, в двух покушениях на мошенничество", — сказали в пресс-службе суда.

В отношении членов банды черных риэлторов Санкт-Петербургским городским судом 16 августа 2010 года был вынесен приговор. Девять человек получили различные сроки от 5 до 7 лет лишения свободы.

Богданов 27 марта 2008 года сбежал из тюремной больницы. Задержан он был 11 февраля 2016 года.

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Суд 20 октября приступит к рассмотрению дела главаря банды чёрных риэлторов

16:22 13/10/2016 Санкт-Петербургский городской суд в четверг отобрал коллегию присяжных по уголовному делу в отношении Бориса Богданова, обвиняемого в организации преступного сообщества черных риэлторов, в легализации денежных средств и похищении людей, сообщили РАПСИ в пресс-службе горсуда.
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